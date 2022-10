Juan Bravo, en TRECE: “Este Gobierno ha gastado 200 millones de euros diarios que pagarán nuestros hijos”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto presupuestario de 2023, que incorpora un récord de gasto social para hacer frente a la inflación, sobre todo en pensiones, pero también con medidas como la ampliación de la gratuidad del Cercanías o la extensión de la ayuda por hijos hasta los tres años. Tal y como se aprobó en julio, el proyecto presupuestario contempla un techo de gasto de 198.211 millones, un 1,1 % más y un máximo histórico, incluidos 25.156 millones de fondos europeos.

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE los presupuestos presentados por el Gobierno: “Parece que gastar más es mejor, pero lo que es mejor es gastarlo bien. Creo que estos presupuestos son un peligro”.

Estos presupuestos llegan en un contexto, desde el punto de vista económico, incierto, en el que se habla de un menor crecimiento de la economía española… ¿Ayudan estos presupuestos a frenar la inflación?: “Una cosa es lo que pintan en los presupuestos y otra es lo que finalmente se ejecuta”. Juan explica qué es lo que sucederá si la previsión del Gobierno no es acertada y los ingresos no son mayores que el gasto que suponen los presupuestos: “Sucede lo mismo que a una familia que se gasta lo que no tiene, que tiene que pedir un préstamo. Este Gobierno se ha gastado, desde junio de 2018, más de 200 millones de euros diarios, un total de 320 mil millones. Esto lo van a pagar nuestros hijos y nietos. Este presupuesto no se hace pensando en la transformación de este país”.

Juan Bravo sostiene que el planteamiento del Gobierno anunciando lo que pretenden recaudar es erróneo y que, lo que realmente repercute en el bolsillo de los ciudadanos es la bajada de impuestos: “Han recaudado casi 27 mil millones de euros este año y habían esperado recaudar 9 mil millones. Nosotros les propusimos hacer la deflactación y ayudar a las familias hasta 40.000 euros. El Gobierno plantea darle 200 euros a quién gana hasta 14.000 euros. El que gana 21.000 le dan 740 euros. Si hubiera que hacerlo… ¿No sería más lógico darle 740 a que gana 14.000? Pero es que el que gana 21.100 euros recibe cero euros. ¿De verdad no es improvisado, sin plan y sin gestión?”.

