Isabel Díaz Ayuso sobre la comisión de las residencias: "Solo sirve para airear una desgracia horrorosa"

La bancada de la izquierda en el pleno de la Asamblea de Madrid ha proferido, el pasado jueves, gritos de "dimisión" hacia el "número dos" del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, tras afirmar ayer que los familiares de las víctimas en las residencias durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado". Todo ello después de que Vox activara esta semana una comisión de estudio sobre la gestión de las residencias, a la que han pedido a PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos que se sumen, una maniobra que ha reprochado la presidenta regional a su portavoz, Rocío Monasterio, en el pleno, por "ponerse a la cabeza de la izquierda" e ir "de la mano" de los que les tildan de "ultraderecha".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para abordar este tema. ¿Por qué vuelve a salir este tema más de dos años después y justo en estos momentos?: “No ha pasado nada nuevo, lo único que hay es un cambio de posicionamiento de Vox que se ha sumado con la izquierda por una comisión. Creo que con gente que tacha a Vox de extrema-derecha no se puede abrir nada que, a mi juicio, es un sinsentido. La izquierda está muy desesperada en la comunidad de Madrid y ahora han encontrado esta alternativa. Es canallesco lo que hacen porque nadie está orgulloso de lo que ha sucedido aquí. La pandemia ha causado mucho daño y no se puede extraer el capítulo que conviene y hacer este daño”, explica Ayuso.

“En Madrid la pandemia se cebó con los mayores y ha fallecido mucha gente”, aclara la presidenta de la Comunidad de Madrid mientras trata de buscar una razón para la creación de esa comisión: “Se podría haber cerrado España y hasta que la comunidad de Madrid no dio un paso adelante nadie hizo nada. Las personas mayores están en las residencias por razones diversas y hacen actividades juntos por lo que si el virus entra ese virus se ceba con personas muy enfermas. Esto es lo que ha sucedido. Madrid está de las últimas en fallecidos. La gente moría en todas partes, ir a un hospital no era sinónimo de salvar la vida. ¿Qué se pretende con todo esto? Estamos a disposición de todas las familias para lo que necesiten, pero no se puede solucionar una comisión que responde a un relato político. Es de mala fe y de mala gente que no colaboró en nada”.

Además, Isabel Díaz Ayuso hace referencia a los episodios vividos durante la pandemia con dolor: “Fue todo muy ingrato y muy injusto. El gobierno autonómico estuvimos solos. Fue mi gobierno el que se fue hasta los confines de la tierra, hasta china, para traer material sanitario. Aquí todo el mundo tuvo de la mano a alguien. No ha habido nada más cruel que despedirte de tu familiar porque se iba a una residencia o a un hospital y no volvió”.

Sobre las palabras de Ossorio, la presidenta considera que “le han retorcido las palabras y Vox se ha vuelto a sumar a ello. No lo logro comprender. No he visto ningún país del mundo donde se señale directamente a las regiones”.

¿Qué sentido tiene que Vox se sume a esta iniciativa?: “No lo logro entender. La izquierda necesita constantemente reescribir esta historia para sobrevivir, para ponerme de asesina, para echarme el dolor de las familias… ellos no tenían fuerza hasta que Vox se la ha dado. Esa izquierda que está en la Asamblea de Madrid, si pudieran, les ilegalizaría. No se puede mentir, la única solución hubiera sido aislar a todas esas personas mayores. ¿De qué sirve esa comisión? Solo para airear una desgracia horrorosa. Hicimos lo que estaba humanamente en nuestra mano. No puedo estar orgullosa de nada, solo de la sociedad madrileña que es solidaria”.