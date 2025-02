Inés Cañizares lamenta la marcha de García-Gallardo y recuerda a Abascal sus palabras: "Cuando salió del PP habló de falta de democracia interna"

Juan García-Gallardo, el hasta ahora portavoz de Vox y vicepresidente en Castilla y León, renuncia a todos sus cargos en el partido. Deja de ser portavoz en las Cortes, de pertenecer al Comité Nacional y también deja su acta de procurador, una decisión que califica de personal y que ha anunciado a través de un comunicado. En él, García-Gallardo reconoce discrepancias con la línea de la dirección nacional. A pesar de su salida, eso sí, confirma que seguirá como afiliado al partido. Desde la formación de Abascal no solo niegan cualquier crisis interna, sino que atribuyen la marcha de García-Gallardo a su negativa a firmar la expulsión de dos procuradores críticos con el partido y también sancionados. Señalan, incluso, que nadie es imprescindible y que, aunque es importante hacer autocrítica, Vox es un proyecto que está por encima de cualquiera.

Las reacciones a esta marcha también han llegado desde la oposición. Mientras que en el PSOE lo celebran, el presidente de Castilla y León lanza un mensaje de tranquilidad, esta decisión es ajena a su Gobierno y no habrá adelanto electoral: “Quiero ser absolutamente respetuoso y en nada influye esta situación para la convocatoria de elecciones. Desde el gobierno de Castilla y León transmitimos estabilidad. Los problemas que tienen otros partidos políticos no afectan a la sociedad de Castilla y León y no afectan al gobierno de Castilla y León”.

Photogenic/Claudia Alba / Europa Press



Inés Cañizares, sobre la salida de Juan García-Gallardo

Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y presidenta de Vox en ese ayuntamiento, fue en su día también portavoz adjunta de Vox en el Congreso con Iván Espinosa de los Monteros. Inés expresaba en ‘El Cascabel’ de TRECE cómo “la marcha de Juan García-Gallardo ha supuesto una pérdida, un activo muy importante que era en Vox, una persona que ha sido ejemplar, que ha desempeñado todos sus cargos de manera ejemplar y una persona muy capacitada y creo que ha sabido defender el ideario de Vox hasta sus últimas consecuencias sin tacha y, por tanto, bajo mi punto de vista, también como afiliada que soy de Vox, creo que lo tenemos que lamentar, que es una pérdida importante porque las ideas trascienden a las personas, pero, lógicamente, cuando tenemos personas muy capacitadas y que conectan con la sociedad y son capaces de transmitir esas ideas, pues es una pena que esas personas salgan de la primera línea política”.

Sobre los motivos de su abandono, la vicealcaldesa de Toledo entiende la salida “de manera literal, tal y como ha expresado en su declaración que creo que es impecable, y parece que hay voces que están tergiversando de alguna manera lo que él ha querido expresar, ha hablado de motivos personales, ha hablado de discrepancias con la dirección, puesto que él formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional y era una voz autorizada para tener su propia opinión dentro de este comité, pero yo tampoco quiero entrar en esos motivos porque él mañana va a hacer unas declaraciones al respecto para aclarar cuáles han sido los verdaderos motivos desde el punto de vista político para dejar esos cargos”. A pesar de que Inés Cañizares reconoce estar de acuerdo en que las personas en Vox no son imprescindibles, sí que advierte que hay determinadas personas que “son necesarias”, haciendo referencia a García-Gallardo y destacando su “poder para comunicar aquello en lo que creemos”.

¿Existe democracia interna en Vox?

Inés Cañizares se centra en recordar las palabras de su presidente, Santiago Abascal: “Cuando se marchó del Partido Popular, precisamente habló de falta de democracia interna en aquel partido, un partido que tapó la corrupción y un partido en el que no podía haber una voz crítica, no había debate interno y, por tanto, yo creo que él, si salió de aquel partido huyendo de todo esto, pues lógicamente cuando fundó este partido junto con otras personas lo que pretendía era alejarse de aquellas políticas, por tanto, yo lo que he venido a decir y sigo reiterando es que en los partidos lógicamente debe haber debate, hay que devolver la voz a la afiliación. Creo que Santiago Abascal estará totalmente de acuerdo conmigo en esto porque es la postura que él defendió en un principio”, sentencia.

Gustavo Valiente / Europa Press



Además, añade, “yo lo que puedo decir es algo objetivo y es que en la evolución de nuestro partido en cuanto a la organización hemos pasado, por ejemplo, de tener unos estatutos que reconocían la participación real de los afiliados en la decisión o en la elección de los órganos provinciales, a pasar simplemente a poder elegir al órgano de dirección nacional que es quien a su vez elige a los comités ejecutivos provinciales. En ese sentido, hemos pasado de más a menos y, por tanto, yo creo que en ese sentido tendríamos que volver a la senda de generar mucho más debate, mucha más democracia en ese sentido y, repito, devolver esa voz a los afiliados que, de alguna manera, se ha visto que cada vez es más estrecha”.

La dimisión de otros miembros de Vox

No es la primera vez que voces discrepantes abandonan las filas de Vox. Recordemos también la marcha de Espinosa de los Monteros, de Macarena Olona o de Rocío Monasterio. “Prácticamente, todos ellos, al igual que ha sucedido con Juan García-Gallardo, siguen muchos de ellos afiliados a Vox defendiendo exactamente lo mismo que defendían cuando estaban en Vox, simplemente, pues han dejado sus cargos, ellos lo han expuesto claramente en sus cartas de dimisión por cuestiones de organización, en otros casos por cuestiones personales, pero no tanto porque hayan dejado de creer en aquello que creían cuando entraron dentro del partido”, apunta. “La verdad es que sinceramente a mí me apena que personas muy válidas, muy capacitadas y que han demostrado efectivamente que saben defender muy bien ante la opinión pública los valores y las ideas de Vox ahora mismo no estén en la primera línea de la política”.