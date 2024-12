Iván Espinosa de los Monteros: “Es la primera vez desde la Guerra Civil que sumamos dos décadas sin crecimiento”

En los veinte últimos años, el Producto Interior Bruto real per cápita en España no ha crecido. Es la denuncia que el economista Iván Espinosa de los Monteros hace en El Cascabel Edición Domingo: “Es la primera vez desde la Guerra Civil. Llevamos veinte años con vaivenes arriba o abajo, pero planos. Eso quiere decir que cualquiera que tenga cuarenta años no ha conocido en su vida laboral una época de crecimiento sostenido. Eso quiere decir que cualquiera que tenga menos de cuarenta años es difícil que haya llegado a pensar en comprarse una casa, formar una familia o tener un futuro”. En opinión del exdiputado de Vox la economía no va bien, pero nos hemos acostumbrado a vivir peor. Hemos olvidado que hace veinte años los españoles se iban un mes de vacaciones o podían comprar un piso con un esfuerzo razonable o tenían una esperanza. “Hoy -se lamenta- no la tienen”.

“El Estado -concluye- es el gran obstáculo para el crecimiento en España, eso está claro”. Espinosa admite, en entrevista con Ana Samboal, que no es culpa únicamente de este gobierno, puesto que, en las últimas dos décadas, han gobernado los dos grandes partidos: “sería injusto decir eso, pero este gobierno agrava y empeora mucho las cosas. No sé qué más tiene que pasar en España para que la gente reaccione y tome conciencia de que lo que tenemos no es un gobierno de izquierdas, es un gobierno de malhechores, un gobierno que está haciendo mucho daño a nuestro país. El conjunto de los últimos veinte años han sido dos décadas perdidas”.

"No hay castigo para el que miente"

En todo caso -reflexiona- los países tienen los gobiernos que se corresponden con las personas que votan: “Creo que tenemos los políticos que reflejan la escala de valores que tenemos hoy. Se dice: los políticos de antes eran mejores. Sí, también la sociedad era mejor. La sociedad era más limpia, más moral, era menos corrupta. Y los políticos reflejaban aquello. Los políticos operan en el campo, quizá cruzando un poco la frontera o ensanchando un poco las bandas, pero en el campo que la gente les permite. Si el comportamiento inadecuado de un político se castigara, no lo volverían a hacer. Pero, ¿qué mensaje recibe Pedro Sánchez cada vez que convoca elecciones, sean municipales, autonómicas, europeas…? Que va a más. O por lo menos que él se mantiene.

¿Qué castigo tiene mentir? Él lleva ocho años mintiéndonos. Constantemente. No tiene ningún castigo moral, porque nadie se lo reprocha. No tiene ningún castigo político, porque sigue gobernando, no tiene castigo económico, ni judicial. No hay castigo para el que miente. ¿Luego, qué aprende él o los políticos como él? ¡Que no pasa nada por mentir! En otros países, un político que copia una tesis, y me voy a lo mínimo que ha hecho este señor, se dimite. Pero porque es un país donde eso está mal visto, donde en el día a día, todos son mucho más exigentes con el cumplimiento de la normativa o de las reglas en general de la vida”

El empobrecimiento de España no sólo se refleja, en opinión de Espinosa de los Monteros, en el interior. También en su proyección internacional. En Venezuela, en muchos países que llevan años buscando soluciones democráticas en Hispanoamérica, España podría jugar un papel de liderazgo. Sin embargo, según ha dicho ha explicado el exdiputado en “El Cascabel Edición Domingo” de Trece, “por desgracia ha perdido su posición de país de referencia”. Recuerda que, hace cinco años, durante el primer mandato de Trump, visitó el Departamento de Estado “y lo que me decían era: España no es un socio fiable”. Ahora cree que es menos fiable que entonces: “No es el país, sino sus gobernantes. El Partido Socialista y sus líderes tienen intereses absolutamente opuestos a los de la población venezolana, intereses opuestos a los de la democracia, la libertad, los valores, el sentido común o lo razonable”. De los Monteros lamenta las dificultades para que Edmundo González tome posesión en enero: “no digo que no vaya a suceder, pero no creo que vaya a ser fácil”. No espera que nuestro gobierno apoye a la oposición democrática: “Gracias a la influencia de Zapatero y el Grupo de Puebla, esa organización liderada por Cuba, pero fuertemente financiada entre otros gobiernos por el de España y con enorme influencia de personajes muy siniestros, como el propio Zapatero”