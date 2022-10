La indignación de la madre de Santiago al enterarse por la prensa del paradero de su hijo: “¿Cómo es posible?"

Desde el pasado 2 de octubre, Santiago no publicaba nada en sus redes. No se comunicaba ni con sus familiares ni amigos y lo último que estos sabían con certeza es que había cruzado junto a su traductor la frontera entre Iraq e Irán. Por ello, sospechaban que habría sido detenido. Y esos malos presagios se han confirmado.

La madre de Santiago, Celia Cogedor, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar cómo han recibido las noticias: “Nos hacemos una pregunta clave, ¿cómo es posible que todos los medios digan que es seguro que está en la cárcel y cómo es posible que lleve mi hija semana y media hablando con la embajada y las respuestas son que están reunidos? Los padres estamos agotados y hemos delegado en mi hija, pero hoy ya he ido a todos los medios porque esto es horroroso. ¿Cómo es posible que lo sepamos por todos los medios? Dicen que mi hijo está preso y no entendemos que no nos contesten diciendo que esto es real. Mi hija va a reunirse mañana en el ministerio de Asuntos Exteriores. Si tienen a mi hijo preso, tienen que ir inmediatamente a visitarlo, queremos saber si está bien, queremos saber si está vivo y lo queremos saber ya. Si no dan una respuesta inmediata a esta respuesta, pensaremos que no se está haciendo nada en la embajada española en Irán”.

"Esta noche me ha llamado un Policía y me ha confirmado que al 100% está encarcelado en Teherán. ¡Ya está bien!". Según ha informado un canal de televisión iraní, Santiago Sánchez fue detenido al atravesar la frontera y ha sido trasladado a una prisión de Teherán, la capital del país. “Ahora que sabemos al 100% que está encarcelado, nos falta la confirmación de la embajada y mañana, en Asuntos Exteriores, a ver que nos dicen. Mañana tiene que tener mi hija una respuesta porque tienen que ir a la cárcel porque están en malas condiciones",explica Celia.

Además, la madre de Santiago no logra entender qué ha podido pasar: “Mi hijo atravesó Irán en 2019 y hablaba maravillas. Se ha recorrido todo el país de familia en familia. Ha dado charlas por todos esos países. A su padre le dijo que iba a Teherán a dar una charla y no sabemos qué ha pasado. Las charlas se las da a chicos jóvenes sobre la naturaleza y cómo vivir con poco. Es muy solidario, solo quiere trasmitir sus ideas de paz”.