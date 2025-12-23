Ignacio Camacho desvela la arriesgada carta final que se guarda Pedro Sánchez para seguir en el poder

El periodista de ‘ABC’, Ignacio Camacho, ha analizado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE la estrategia política de Pedro Sánchez, asegurando que, pese a su aparente silencio, el presidente del Gobierno ha realizado “un movimiento muy significativo” al nombrar como ministra a la rival de García-Page. Según Camacho, esta acción busca sujetar el partido ante una posible derrota, en una estrategia de “desembarcar ministros en las autonomías” no tanto para gobernar, sino para “que le sujeten el puesto si él pierde el suyo”.

Para el analista, la supervivencia de Sánchez pasa por un único discurso: el miedo a la ultraderecha. No obstante, advierte que dar por derrotado al presidente es un error. “Dar por muerto a Sánchez prematuramente es muy arriesgado”, ha afirmado, recordando que en las elecciones de 2023 “casi todos nos equivocamos”.

El dilema del PP con Vox

Camacho ha comparado la relación entre el PP y Vox con la que mantuvieron en su día el PSOE y Podemos, donde los socialistas terminaron aplicando un “abrazo del oso” para neutralizar a la formación morada. Considera que sería un “mal negocio para el país” que el PP intentara “comprarle el discurso” a Vox, pero reconoce que es una tentación que deben estar barajando en Génova, donde percibe que “no saben cómo hacerlo”.

El periodista ha subrayado las “diferencias sustanciales” entre ambas formaciones. “El PP es un partido de vocación institucionalista, de vocación sistémica, de vocación de abrir consensos, y Vox es una fuerza de ruptura”, ha detallado. En su opinión, si el Partido Popular no explica claramente esta distinción, sus votantes podrían optar por la opción “más bizarra” al asumir que el pacto final es inevitable.

Cataluña, la clave de la supervivencia

Ignacio Camacho ha señalado a Cataluña como el factor decisivo para el futuro de Sánchez. Ha recordado que mientras Extremadura elige 9 diputados, Cataluña reparte 48, y allí “entre Sánchez y sus aliados independentistas le pueden sacar a la derecha, a las dos derechas, una diferencia fácil de 30 escaños”. Esta “bolsa de ventaja” es la que, a su juicio, obliga al PP a compensar con creces en el resto de territorios.

Esta priorización de Cataluña, con concesiones como la amnistía o la posible “singularidad fiscal”, es la que, según Camacho, alimenta las derrotas territoriales del PSOE en comunidades como Extremadura, Andalucía o Aragón, que se sienten “particularmente infrafinanciadas”. Sánchez, ha añadido, parece haber mandado a sus líderes territoriales “al degolladero” para presentarse él como “el último dique contra la derecha”.

Alamy Stock Photo Carles Puigdemont (d) se reúne con el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez

El órdago final: una crisis constitucional

Si la dinámica electoral actual persiste, Camacho cree que Sánchez está “muerto”. Por ello, no descarta un movimiento de gran calibre para revertir la situación: una crisis constitucional a gran escala. Este escenario pasaría por “un reconocimiento nacional de Cataluña” o la propuesta de un “referéndum consultivo sobre la forma de estado”.

El objetivo de esta jugada, que según el periodista le aconsejan asesores como Iván Redondo, sería lanzar un “desafío que impida las posiciones intermedias”. Se trataría de buscar “algo muy fuerte, algo que parta España en dos” para movilizar a su electorado y evitar la abstención masiva que se ha visto en Extremadura, abocando al país a un “choque de trenes muy negativo para la estabilidad”.