El periodista Ignacio Camacho ha analizado en 'El Cascabel' todas las claves de la aprobación de la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de marzo de 2021, en la cual se ha ausentado el propio Pedro Sánchez para cederle la justificación de la misma al ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Me parece que no cabe mayor desdén ni mayor agravio a la soberanía popular que esta displicencia bonapartista de no defender el mayor estado de excepcionalidad democrática desde la aprobación de la Constitución", ha asegurado.

En su intervención en TRECE, Ignacio Camacho ha afirmado que "la oposición debería haberse negado a participar en esta anomalía democrática. Este gesto de Sánchez es coherente con lo que el Congreso ha votado, la autoamputación de su soberanía durante medio año. La mayoría frankestein le ha concedido al Gobierno un recorte de sus propias competencias democráticas".

El periodista tiene claro que "esto es más grave de lo que parece. Sánchez sustituye al parlamento por un consejo de sanidad autonómico que no ha elegido nadie, y un comité de expertos que no existe, y el Congreso se lo consiente. Si la Constitución dice que el estado de alarma tiene que durar 15 días y las prórrogas 15 días, debe hacerse así y lo demás es un fraude de ley. La delegación en las autonomías no está contemplada tampoco en la ley".

Por último, Ignacio Camacho ha insistido en que "se ha sustituido la soberanía del pueblo por un comité de experto que no existe y un consejo Interterritorial en el que la mayoría son del PSOE. Aun así, han cambiado el reglamento de modo que las decisiones se toman por mayoría, ya no es por consenso. De aquí puede salir cualquier cosa, no olvidéis que el Gobierno es, por la propia ley del estado de alarma, el responsable de la ejecución del decreto, por tanto, en cualquier momento puede cambiar de criterio".