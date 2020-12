Ignacio Camacho analiza en 'El Cascabel' la reforma del Gobierno del delito de sedición

El periodista Ignacio Camacho ha valorado en 'El Cascabel' la reforma del delito de sedición que el Gobierno está planeando y que no ha sido pedida por Europa, desmintiendo así las palabras de Pedro Sánchez que señalaban lo contrario. En este sentido, Camacho ha afirmado que "es otra mentira, yo creo que esto ya es de rutina, porque si hay algo que Europa hace constantemente es ponerlo todo por escrito y es tan fácil como ir al portavoz a preguntar y que nos diga que no hay nada".

En este sentido, el periodista aclara que, en realidad, "lo que ha podido haber son charlas de pasillo a partir del rechazo de la euro orden de Puidgemont y de otros independentistas fugados por los Tribunales de Alemania y de Bélgica, pero no ha salido de ninguna institución europea ninguna resolución ni ninguna petición o recomendación diciendo que España debe reformar el delito de sedición en el código penal, entre otras cosas, porque no puede salir, porque Europa no tiene competencia para inmiscuirse en el ordenamiento jurídico de los estados miembros a menos que choque contra los derechos humanos o contra los principios fundamentales del tratado europeo. Esto es una contrapartida al acuerdo de Presupuestos y creo que puede ser incluso un compromiso de investidura del presidente".

Sobre el Gobierno de la Generalitat y los acuerdos que podrían producirse, Camacho argumenta que "el horizonte del tripartito está por ver, está por ver que cuajen las cuentas, que no haya una mayoría independentista y que ERC al final, como ha hecho tantas veces, deje tirado al PSOE, pero efectivamente todo forma parte de ese mismo juego de alianzas. En ERC hay interés y en Podemos también porque Junqueras sea candidato, pero la reforma del delito de sedición no afectaría al de malversación, para esto tendrían que acudir al indulto, pero que es con un informe previsible en contra del Tribunal Supremo y de la Fiscalía y va a ser un escándalo monumental porque sería utilizar el derecho de gracia, que es un derecho del Gobierno, como elemento de mercancía política y, además, implica al Rey. El indulto exige una explicación motivada y no ha habido ni arrepentimiento ni cumplimiento significativo de la pena".

Por ello, ha señalado Ignacio Camacho, "creo que dependerá de la velocidad y al alcance que puedan darle a la reforma del código penal para sacarlos a la calle, pero eso tiene ciertas dificultades porque es una aplicación retroactiva de la reforma, pero deja pendiente la malversación y puede haber cierta dificultad para excarcelar a los presos sobre todo en tiempo. Con lo cual, ahí hay una presión de Pablo Iglesias y de los propios independentistas que es el indulto. Y hasta ahora, todo lo que ha pedido Pablo Iglesias, ha acabado sucediendo de un modo o de otro".