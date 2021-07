Igea asegura en TRECE que "no hay quién entienda las normas. Hay 17 legislaciones para un mismo asunto"

La entrevista al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, comenzaba esta noche con unas declaraciones que había pronunciado el político en rueda de prensa, en las que realizaba autocrítica respecto a la situación pandémica que España está viviendo. "Hemos tomado las medidas equivocadas. Le hemos dicho a la población que hemos vencido al virus, que volvían las sonrisas, que la vida era fantástica y nos ha pasado exactamente lo mismo que en las otras olas. La gente nos mira y nos dice: 'oiga, ustedes son idiotas'. Sí, yo tengo que admitirlo".

"Hay unos que son más idiotas y además otros eluden sus responsabilidades. Hay quien ha decidido que la mejor forma de no equivocarse es no tomar decisiones". Respondía así, a sus declaraciones que acababa de escuchar. A la pregunta de Antonio Jiménez sobre a quién se refería Igea cuando realizaba esa autocrítica, el vicepresidente de Castilla y León respondía, "todos hemos vivido, en todas las comunidades autónomas, y en todas las olas, las mismas cosas. La verdad es que esta última íbamos muy avanzados en la campaña de vacunación, bajó mucho la incidencia y teníamos ese cierto grado de relajación. Sin embargo, no bajamos todo el grado de alarma", explicó Francisco Igea.

"No nos gustó que nos dejasen sin Estado de Alarma. Se lo dijimos al Gobierno, que eso nos impedía tomar decisiones, no nos gustó nada el asunto de la mascarilla, parecía que dábamos el mensaje completamente equivocado, pero todas las olas han sido básicamente lo mismo. Se acerca un periodo vacacional, hay que salvar las vacaciones, nos relajamos, se produce un incremento de contacto social y tenemos una ola", continúo explicando el político castellano sobre su opinión acerca de las últimas medidas generales que ha tomado el Gobierno central.

"Esta vez ha sido espectacular, porque la variante delta está ocupando todo el espacio y hay un nivel de contagio muy elevado. La incidencia ha subido mucho, aunque es verdad que la vacunación ha ayudado.Pero es esa mentalidad que tenemos todos, de no ver lo que es evidente. Es que esto ya nos ha pasado cinco veces. Hay que ser muy burro para que pase cinco veces", seguía realizando una autocrítica general el político de Ciudadanos.

Igea proseguía con su argumento acerca de cómo esta quinta ola ha golpeado a todo el país. "Hasta que no haya inmunidad de rebaño, todo exceso de contacto social puede producir esta situación. Es un poco desesperante cuando llevas meses diciendo estas cosas y se vuelven a cometer errores".

El Gobierno de Castilla y León, debido a la alta incidencia acumulada que está viviendo, se ha visto obligado a tomar medidas para intentar atajar cuando antes la situación de la pandemia en su territorio. "Hemos aumentado las restricciones básicamente en el ocio nocturno y hemos aumentado las medidas que afectan a la población juvenil que es donde más incidencia teníamos. Hemos cerrado las barras, cerrar las discotecas y recomendamos a las Fuerzas de Seguridad que sean más estrictos con el botellón en las calles".

"Por eso, nosotros habíamos planteado la reincorporación del toque de queda, aunque la situación judicial, respecto a esto, es un despropósito. No hay quién entienda las normas. Hay 17 legislaciones para un mismo asunto", concluyó con esta crítica a la Justicia el Vicepresidente de CyL.