La guerra energética estalla en Madrid: "Es sorprendente que no llegue ni un solo proyecto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,acusa al Gobierno central de querer dejar a la región "sin energía", poniendo en riesgo "importantes proyectos industriales", al no dotarles de nuevas inversiones en el marco del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.

Durante su participación en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, y dos meses después de denunciar que el Ejecutivo había aprobado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo que ponía "en riesgo el abastecimiento de agua", Ayuso ha sostenido que ahora se da este nuevo paso que, si no se corrige, "tendrá consecuencias muy dañinas para Madrid".

El Consejero de Medio Ambiente en 'El Cascabel' de TRECE

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, es taxativo en 'El Cascabel': "No encontramos explicación de por qué el Gobierno no ha admitido ningún proyecto tecnológico presentado por la Comunidad de Madrid, la pérdida de inversión de los 16.000 millones no solo afecta a Madrid". Novillo, que ha analizado este nuevo frente entre el gobierno regional y el central con Antonio Jiménez, ha señalado que los inversores están comunicando a Madrid su intención de cambiar sus inversiones a otra localidad, "fuera de España".



Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha sido el foco de las críticas por parte del equipo de Ayuso; Carlos Novillo asegura que el Ministerio del ramo "se está dirigiendo con un dogmatismo que nos va a llevar a la ruina en pocos años".

En riesgo importantes proyectos industriales

Esta coyuntura sitúa a Madrid "como una de las pocas comunidades autónomas que no se va a beneficiar de las nuevas inversiones", a pesar de que "las distribuidoras habían solicitado en torno a 80 actuaciones en la Comunidad de Madrid para tener acceso a 2.947 megavatios más, con el objetivo de reforzar las infraestructuras, promover otras nuevas e impulsar las inversiones industriales".

"Esta propuesta del Gobierno no atiende en absoluto las necesidades de la Comunidad de Madrid, lo que pone en riesgo importantes proyectos industriales, sobre todo en el sector de los centros de datos y otras infraestructuras digitales", ha Isabel Díaz Ayuso.