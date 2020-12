Gay de Liébana, crítico con la gestión económica del Gobierno: "Van a matar el tejido empresarial"

El profesor y economista, José María Gay de Liébana, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad sobre la equiparación de impuestos entre las comunidades autónomas o la subida de la cuota a los autónomos entre otras cuestiones económicas recientes. "Armonizar impuestos es recentralizar la potestad tributaria derivada hacia las comunidades autónomas. Hubo un error de planteamiento, se habla de dumping fiscal en la Comunidad de Madrid. Pero hay que pensar en la estructura del gasto público", señala Gay de Liébana.

El profesor ha explicado que "hay países de nuestro entorno europeo en el que se recauda más en España en cuanto a porcentaje de PIB, pero es que tienen un gasto público muy frenado. Madrid tiene un gasto público del 11% sobre el PIB, y en Cataluña es del 15%. Si tienes menos gasto, puedes exigir menos a los contribuyentes, y si tienes más, tienes que exigir más. Se trata de no perjudicar a nadie, los tributos cedidos tienen maniobrabilidad, se pueden poner al máximo como en Cataluña donde quizá la hemos pifiado, o al mínimo como en Madrid".

Gay de Liébana: "El Gobierno tendría que estar para remar hacia delante, no para sumar cargas"

"El Gobierno parece un antigobierno contra otros", asegura Gay de Liébana. "Todo esto son poner obstáculos para el progreso de España. Este país no progresa por el problema político. Madrid no es un paraíso fiscal, es que si ven que pueden exonerar impuestos, mantenerlos bajos, bonificarlos, lo hacen. La pregunta es por qué otros lugares no lo han hecho. Debe haber competencia tributaria. Todos estamos legitimados a emigrar tributariamente, porque lo que se debe hacer es que todos los territorios sean atractivos. El Gobierno tendría que estar para remar hacia delante, no para sumar cargas".

En este sentido, el economista ha explicado que, en realidad, "la mayor recaudación tributaria no viene de aumentar los impuestos, sino de que haya más empresas, más ciudadanos y más movimiento económico. Hay que hablar del presupuesto global de España. Tenemos que llamar la atención sobre el incremento que se prevé de la recaudación de impuestos. Hablar de esto es un brindis al sol. El segundo punto es el detalle del gasto público que se va a incrementar en 66.000 millones de euros en 2021 respecto a 2019. De ese crecimiento del gasto, tan solo 12.000 millones corresponden a la lucha contra la pandemia. El resto del gasto propende a crear más subsidio y ayuda a la gente con el problema de pensiones que tenemos. No se puede hablar de actualizar las pensiones con 1.400 euros de pensión media con los sueldos y el empleo que tenemos".

"A los autónomos y a las PYMES no va a llegar nada de esos soñados fondos de recuperación europea"

Con respecto a la subida de la cuota de autónomos, Gay de Liébana tiene claro que "ya no es solo una cuestión de no empatizar, es de atizar completamente fuera de lugar. Están sufriendo muchísimo en este momento. A los autónomos y a las PYMES no va a llegar nada de esos soñados fondos de recuperación europea. No van a poder llegar nada, aumentar la cuota de autónomos es una bofetada. Es que es indignante, parece que el Gobierno lo esté haciendo todo en contra de lo que es productivo y para matar el tejido empresarial. No es el momento de subir impuestos, lo ha dicho Bruselas, lo ha dicho el FMI, hay que mantener ayudas, protección al empleo, porque esto se muere. No se puede atizar al pequeño empresario y al autónomo".

El economista también ha valorado la subida de los impuestos a los seguros, la cual definie como "un golpe tremendo para la cautela, el ahorro, la gente que es atinada. El impuesto sobre las primas de seguro suben al 8%, es un batacazo tremendo para quienes quieren estar seguros y ser cautos. Puede haber durante 2021 una sorpresa que es aumentar la sanidad privada a un 21%. El que la tiene permite dejar espacio liberado para la atención en la sanidad pública. Las clases medias que van a peor y vamos a vivir un momento muy complicado, subir los impuestos a los seguros es una embestida contra la ciudadanía".