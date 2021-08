García-Margallo en TRECE: "El gobierno español ha tenido una posición de absoluta irrelevancia en Afganistán"

Este martes ha acudido a 'El Cascabel' el exministro de exteriores, José Manuel García-Margallo, para analizar la actualidad del conflicto afgano que amenaza la estabilidad de todo Occidente. "Los talibanes han ganado la guerra, se sabía que la iban a ganar desde hacía bastante tiempo. Recuerdo en 2014, que el secretario general de la OTAN había dicho que las tropas desplegadas en Afganistán no iban a participar en operaciones bélicas, que se iban a limitar a operaciones de apoyo de las tropas de seguridad. Después de las negociaciones de Doha, de 2020, de Trump con los talibanes, que ya se fijaba un calendario que terminaba el 1 de abril, era evidente que se iba a producir una retirada de las fuerzas de seguridad, lo que pasa es que esto se ha producido en la presidencia de Biden, de una manera mucho más caótica", ha comenzado comentado Margallo.

"Lo cierto es que occidente ha perdido esta guerra, de momento, quien han ganado son China, Rusia, Pakistán y Arabia Saudí, que son los que tienen más contacto con los talibanes. Occidente ha perdido posiciones, lo cual es un mal ejemplo para otros países que están decidiendo que modelo de país adoptar, y quien ha perdido es la Unión Europea, cuyo papel aquí, como en otras partes, ha sido muy débil, y esto no ha sido un caso aislado", ha señalado el exministro en referencia a la mala actuación que han realizado los países de la Unión en el final de la operación.

En referencia a los posibles intereses que España y el conjunto de Europa puedan tener en Afganistán, el exministro popular ha querido destacar que el rol económico no es para nada influyente. "Tenemos muy pocos intereses la UE allí y España en particular en Afganistán. Es un problema geoestratégico, no de problemas económicos inmediatos. Todo el problema es, cuáles son las repercusiones que esto puede tener. Uno de los problemas es que Afganistán se convierta en una plataforma de exportación de terroristas islámicos a zonas que sí nos afectan, como el Sahel que ya se encuentra con numerosos grupos terroristas que pueden desestabilizar el Magreb".

"Desde el punto de vista de la inmigración también nos afecta, la guerra contra los soviéticos se saldó con éxodo de 4 millones de afganos, ahora nos podemos encontrar con un éxodo igual. España es la frontera sur y si hay una inmigración que se canaliza por el Sahel podemos tener problemas. Después, hay un problema de reputación de occidente y de la UE, qué país va a confiar ahora en las garantías que pueda dar occidente para producir un cambio de régimen. La situación es muy preocupante", remató el exministro de exteriores.

En referencia al papel de España en el ámbito europeo, García-Margallo ha sido contundente. "El gobierno español ha tenido una posición de absoluta irrelevancia. El presidente Macron anunció que iba a tener contactos con Boris Johnson para hablar de las medidas que había que tomar para que Afganistán no se convirtiese en una plataforma terrorista, también hablo con Merkel para tratar de realizar una estrategia común ante un flujo de éxodo. A nosotros no se nos mencionó, e, insisto, nosotros podemos ser los que más problemas tenemos en caso de que haya un posible flujo migratorio muy grande".

Respecto a las relaciones que España mantiene con EE.UU, el exministro de Exteriores de Mariano Rajoy no se mostró nada confiado en el futuro. "Las relaciones de España con Estados Unidos son muy frágiles, es decir, el presidente Biden ha hablado con una cuarentena de jefes de estado de todo el mundo, y con Sánchez tuvo un paseillo de 40 segundos. Las relaciones son malas, por ejemplo, Trump no nos avisó de que iban a hacer una declaración de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara, siendo España el país más afectado, y el responsable ante la ONU del territorio que está sujeto a descolonización".

"No se nos avisó con Biden de que iban a hacer maniobras militares que podían ser interpretadas como un refuerzo a la posición de Marruecos, cuando nos estaban echando un pulso a España con lo de Ceuta. Que nuestras relaciones con los americanos son muy malas es un hecho. La imagen de Zapatero sentado ante la bandera americana pesa y remontar esa imagen de desconfianza costó mucho. Ahora con las posiciones que adopta este gobierno ante Cuba, Venezuela, Bolivia, etc... pues ocurre lo que ocurre", remató el exministro de Exteriores, con un mensaje desesperanzado ante las relaciones que en el futuro España pueda mantener con EE.UU.