García Egea, en TRECE: "La ciudadanía no se va a olvidar de lo que ha hecho Pedro Sánchez"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE la concesión de los indultos a los presos independentistas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el cual, ha señalado, "se presentó a las elecciones diciendo que no indultaría a los presos y que reforzaría los delitos relacionados con la sedición. Hemos visto que ha hecho exactamente lo contrario y se va a sentar en una mesa que acabará con un referéndum pactado. Lo hace por necesidad, si tuviera 200 diputados los presos no estarían diputados. Ha incurrido en un fraude a los españoles, no le queda nada por incumplir".

El secretario general de los populares defiende que "al igual que Isabel Díaz Ayuso puso en manos de los madrileños el destino de la Comunidad de Madrid, dada esta decisión, Pablo Casado ya pedía que Sánchez pusiera su futuro en manos de los españoles. Es lo razonable. La gente no se va a olvidar de esto porque es un asunto nuclear dentro de la legislatura. El PSOE se ha dado cuenta de que en el centro y centroderecha, el PP es imbatible. La ciudadanía no se va a olvidar de lo que ha hecho Pedro Sánchez. El marco constitucional debe protegerse, no hay posibilidad de cambiar la Constitución sin el PP y nos mantendremos firmes en nuestras convicciones".

"Dentro de los planes del PSOE está cambiar nuestro modelo de convivencia"

García Egea sostiene que "dentro de los planes del PSOE está cambiar nuestro modelo de convivencia. Desde el año 2000 ya saben que el PP, cuando es capaz de aglutinar al centro y centroderecha es imbatible. Las encuestas dibujan que Casado es el único de ganarle a Sánchez. Visto esto, el PSOE se ha puesto a buscar alianzas con lo más radical del parlamento. Ese nuevo proyecto de país es el que quieren impulsar con su alianza radical. El proyecto de Casado es amplio y de mayoría, haríamos que se cumpliera la ley en Cataluña. Hay que garantizar la igualdad en España, es una parte esencial de la política de hoy. Los partidos somos directamente perjudicados por esta declaración unilateral de independencia. Casado recurrirá los indultos a nivel personal por sentirse concernido y perseguido por los CDR que planeaban atentar contra él según el informe de la Guardia Civil. Está preparando una batería de recursos porque creemos que los indultos son arbitrarios, injustos y rompen el principio de equidad".

En este sentido, García Egea ha añadido que "el Tribunal Supremo ya ha dicho que los indultos no proceden en su informe. Es una medida de gracia, pero no arbitraria para hacer lo que uno quiera. La Fiscalía también se ha opuesto. Una vez superada la fase de la legitimación, la siguiente sería automática porque el Tribunal sentenciador ya ha dicho que no proceden".

"El Estado tiene que recuperar su presencia en Cataluña"

En cuanto a Pedro Sánchez, el secretario general del PP ha manifestado en TRECE que "cuando uno acepta un chantaje, de ahí ya no se sale. Nos vendían que con la concesión de los indultos se acabaría todo. No van a traer nada bueno. El Estado tiene que recuperar su presencia en Cataluña. El proyecto del PP para Cataluña es bajar impuestos, reducir trabas burocráticas y que la gente pueda hacer su vida en paz, que creen empleo y prosperidad".

Por ello, insiste Egea, "los españoles pueden tener claro que Pablo Casado y el PP van a hablar claro, nuestras convicciones no se negocian. Hay momentos en política en los que hay que ser firme. Muchos socialistas se esperaban que Sánchez se echara atrás. Las presiones pueden venir, no es un momento fácil para la democracia, pero nuestros principios no se negocian, que se lo ahorre quien quiera presionarnos".

Finalmente, el diputado de los populares ha explicado en 'El Cascabel' que mucha gente pide dignificar las instituciones, como la Fiscalía que está ocupada por una exministra del PSOE, el CIS que está politizado y ocupada por Tezanos, miembro del Partido Socialista. Han intentado politizar el CGPJ, eso deteriora las instituciones y nuestra Justicia. Los gobiernos deben garantizar la limpieza de las instituciones. El PP siempre ha propuesto a profesionales de cada sector. Eso pueden esperar los españoles del Gobierno de Pablo Casado".