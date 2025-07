Frente a la corrupción: ¿Pedro Sánchez es parte del problema o es la solución?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conserva el apoyo parlamentario de sus socios de investidura, que este miércoles le han dado un voto de confianza, salvo Coalición Canaria, condicionado a que cumpla un plan que acabe de una vez por todas con la corrupción y avance en la agenda social comprometida.

Un apoyo que han escenificado durante un pleno monográfico sobre el caso Koldo y las supuestas implicaciones del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y en el que Sánchez ha propuesto una quincena de medidas para atajar la corrupción.

En este debate también se ha constado el choque de los aliados de legislatura del PSOE con el PP, al que no ven con legitimidad para gobernar de nuevo por su propia corrupción.

"Gobernar no es resistir"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha abandonando la bancada azul del Ejecutivo para sentarse al lado de los diputados de su grupo, en nombre de los que ha hablado, para asegurar que el presidente es "honrado", aunque sí le ha urgido a cambiar el rumbo de manera decidida.

"Gobernar no es resistir", ha subrayado para advertir a Sánchez que la ciudadanía progresista está "angustiada" por la corrupción.

Desde las filas independentistas, Gabriel Rufián, de ERC, ha dado una nueva oportunidad al Ejecutivo al considerar que con lo que hay sobre la mesa no se puede tumbar a un gobierno, pero ha advertido de que si la corrupción "escala", la izquierda forzará elecciones anticipadas.

Si la corrupción llega al PSOE, forzarán elecciones

"Si esto se queda en tres listos, usted se tiene que quedar", ha dicho Rufian en alusión a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero si no, "vamos a obligar a que la gente decida". El límite, en todo caso, para los republicanos está en que no haya financiación ilegal del PSOE.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha ido un paso más allá al asegurar que Sánchez estaba ya en la "prórroga" de la confianza y ahora le ha advertido de que ese tiempo extra "no dura toda la legislatura".

Ha dejado así claro que Junts no votará en el Congreso a favor de "ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y miseria que supura por muchas de las instituciones del Estado español".

Al PNV no le han convencido los argumentos que Sánchez y su portavoz, Maribel Vaquero, también ha dicho que la confianza de los nacionalistas vascos en el Gobierno "va camino de la UCI" planteando al jefe del Ejecutivo que si no ofrece más explicaciones tiene la opción de presentar una cuestión de confianza o convocar elecciones, sin reclamarlo directamente como sí ha hecho Coalición Canaria (CC).

Su portavoz, Cristina Valido, no ha dudado en pedir al presidente que se someta a una cuestión de confianza parlamentaria, instándole a no tener miedo a que, si no prospera, sean los ciudadanos en unas elecciones quienes decidan sobre su continuidad.

Más medidas

Medidas tajantes contra la corrupción "sistémica" y "estructural", ha demandado, por su parte, desde EH Bildu Mertxe Aizpurua, que ha exigido además cambios profundos para combatir la grave crisis de legitimidad, credibilidad y confianza provocada por el caso Koldo.

Ha alertado de los intentos de la derecha para hundir al Gobierno, acabar con la mayoría parlamentaria que lo sustenta y, con ella, recortar libertades y derechos y ha incidido en la necesidad de acometer un nuevo proyecto "democrático, popular y plurinacional".

De nuevo la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha limitado a cuestionar a Sánchez, al que ha acusado de acudir al Congreso para "tapar un escándalo mediático" con medidas "cosméticas", y a pedir un cambio "de arriba a bajo" en el "sistema corrupto" que trajo el bipartidismo.

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha avisado de que su formación no transigirá con la corrupción ni mirará para otro lado, pero ha aclarado que no son socios del Gobierno ni tienen ningún acuerdo de legislatura.