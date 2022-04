Francisco Vázquez, en 'El Cascabel': "El PSOE hace un debate falso para intentar dañar la imagen de Feijóo"

El exalcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad política, social y económica. En su intervención, el primer punto han sido las críticas que se han volcado por el acuerdo alcanzado por el Partido Popular y Vox en Castilla y León que ha permitido a Alfonso Fernández Mañueco ser investido de nuevo como presidente de la Junta.

"El argumento es claramente antidemocrático. El Gobierno ha sido votado y elegido por los ciudadanos. El debate sobre Castilla y León es absurdo, no quieren reconocer los motivos por el que ha surgido Vox a quien mucha gente vota. Lo veo más cercano de la realidad de la derecha polaca o al conservadurismo británico, nada que ver con Le Pen. ¿Vamos a pensar que el 26% de los franceses son fascistas? Hay que pensar por qué el Partido Socialista ha sacado menos del 2% de los votos en Francia, por qué la izquierda no responde a los ideales tradicionales que ha representado.

Sobre Vox, Francisco Vázquez añade que "¿en qué cabeza cabe marginar a un partido que representa a 5 millones de voto? Habría que plantearse y preguntarse el motivo por el que tienen tanto apoyo ciudadano. Yo no estoy de acuerdo con su política migratoria, pero respeto su concepción de la unidad y defensa de España".

Con respecto al partido en el que militó hasta el año 2014, señala que "ya no me sorprende nada de este PSOE, hace un debate falso para intentar dañar la imagen del nuevo líder del PP y para ocultar los pactos de Sánchez que sí que son preocupantes para España. La ministra portavoz habla con ministros sentados que han participado en actos de sedición, me refiero a Subirats que es un presunto delincuente".