Federico Trillo recuerda algunas de sus anécdotas más divertidas con la reina Isabel II: "Me echó una bronca"

Federico Trillo, exembajador de España en Londres, se encuentra en estos momentos escribiendo un libro en el que dedica algunos capítulos a la reina Isabel II: “Lo estoy terminando, aunque no lo he terminado a tiempo, porque pensé que lo terminaría antes de su fallecimiento. El libro es sobre mi estancia en la embajada y la reina es protagonista principal”, adelanta Federico, cuyo libro se titulará ‘El otoño en Belgravia’, que es el lugar donde está la embajada: “A la reina Isabel II le encantaba esa casa de Belgravia. A mi mujer le dijo que es el lugar más bonito de Londres después del Buckingham Palace”.

El exembajador de España en Londres ha compartido muchos momentos con Isabel II durante su estancia en Inglaterra: “Ella no era estirada. Era un personaje con un gran sentido del humor y siempre iba sonriente. Era entrañable y siempre trataba de agradar”, describe Federico subrayando que también tenía las cosas muy claras mientras relata cómo fue el momento en el que su majestad tuvo que aclararle algunas cuestiones: “Me echó una bronca en presencia de la reina doña Sofía. Me dijo que la reina Sofía no fue a su jubileo de diamantes y que debía decirle al Gobierno que no le vuelvan a hacer esto porque nunca puede fallar la reina de España, su querida prima y sobrina”.

“Era muy amable, aunque después de echarme esa broca – que me cayó como un jarro de agua fría – intervino la reina Sofía y le dijo que estarán en su jubileo de platino y ella se dirigió a mí y me dijo “sin duda, aunque estaré más pequeña”. No era un personaje desenfadado, pero sí muy afectuosa. En aquel jubileo de diamantes, el concierto que ocupaba toda la fachada, había miles de personas y todos la adoran y por eso estas manifestaciones de duelo y flores no son improvisadas, son espontáneas”, destaca Federico Trillo.

¿Por qué querían tanto a la reina Isabel II?: “Los ingleses han encontrado en ella la continuidad de su historia. Ella encarna sus tradiciones, sus características, su insularidad… durante los 70 años de su historia. Hay muchas generaciones que han visto la misma corona como elemento estable”.

¿Cuál ha sido la relación de la Casa Real española con la Casa Real británica?: “Gibraltar es una cuestión irrenunciable para España, así me lo advirtieron antes de irme, pero esto es una cuestión de Gobierno, no afecta a las Coronas. La relación con la Casa Real española es singular y privilegiada. Ella le tenía un gran aprecio a don Juan Carlos”, puntualiza Federico Trillo mientras se dispone a relatar una anécdota: “Isabel II me preguntó cómo estaba el rey del oído, yo le dije que sí había perdido un poco de audición por la caza, a lo que me contestó ‘Caza mucho, ¿no? Tal vez demasiado’. Era muy rápida”.

Federico Trillo analiza qué podemos esperar del reinado de Carlos III, que toma posesión a sus 73 años: “Desde dentro se ven las cosas de otra manera. Carlos es un gran sufridor y ha tenido algún desliz en relaciones de gobierno. La madre ha ejercido tal liderazgo en la familia que su último gran legado fue aclarar que Camilla tendría el título de reina con él por deseo expreso de la reina de Inglaterra. Ella es la que más quiere a España, siempre nos lo comentaba a mi familia y a mí cuando nos veía”.