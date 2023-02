La familia de Pablo Ibar no pierde la esperanza: "Tenemos que creer y hay que seguir"

Es una batalla legal que tiene 29 años de historia. Pablo Ibar fue condenado en el año 2000 a pena de muerte por un triple asesinato del que asegura ser inocente. El Tribunal Supremo de Florida tardó 16 años en anular ese primer juicio al considerar que las pruebas eran muy débiles. El juicio se repitió y tras 20 años en el corredor de la muerte consiguió modificar la pena por la cadena perpetua.



Han sido unos juicios, que, según la defensa, han transcurrido entre pruebas manipuladas y evidencias poco concluyentes, y es por eso que la nueva apelación busca poner el foco en esas irregularidades y piden la comprensión de los nuevos jueces. La clave: la contaminación de la prueba principal del caso. La camiseta con la que uno de los autores se cubrió la cara tiene un rastro mínimo de ADN de Pablo, aunque no se respetó la custodia de las pruebas, y el precinto estaba abierto.



El padre de Pablo, Cándido Ibar, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE y ha explicado que su hijo se encuentra bien de ánimo, "se puede decir que ya se ha acostumbrado, yo creo que a través de los años, se me hace tan difícil como uno se puede entregar así. Pero él está normal. La esperanza que tiene de que un día va a salir y lo mantiene eso". Es una historia de 29 años que la familia de Pablo vive cada día y que, pese a todo lo transcurrido, no pierden la esperanza: "Tenemos que creer y hay que seguir".