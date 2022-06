El exministro de Industria de Argelia, en TRECE: “Vamos a suministrar gas a España hasta el final de contrato"

El medio galo ‘France Soir’ señala a Sánchez por la crisis diplomática y afirma que Marruecos tiene información sobre la mujer del presidente. Según este medio, el giro del presidente del Gobierno en su posición con el Sahara tendría como origen el espionaje por parte de los marroquíes. Los marroquíes habrían encontrado información muy comprometedora sobre la corrupción y el nepotismo en el Gobierno de Pedro Sánchez, en algunos casos involucrando a su esposa. Esta escucha habría empujado a Sánchez hacia un giro en favor de Marruecos y en contra de Argelia en el tema del Sahara

Ferhat Ait Ali, exministro de Industria y Minas de Argelia, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar el conflicto diplomático con España y sus posibles consecuencias: “Esta información francesa puede ser cierta, pero no creo que sea la única cosa de este cambio de postura del señor Sánchez. Puede haber otras cosas políticas, otros acuerdos con Marruecos… pero puede que el régimen marroquí haga un chantaje a Sánchez por las informaciones de su móvil, pero no será lo único de este cambio de postura”, apunta sobre la información publicada por ‘France Soir’.

¿Podemos confiar que Argelia va a cumplir su compromiso de seguir suministrando gas a España?: “Como ciudadano argelino estoy seguro de que no hay ningún cambio en los suministros de gas de Argelia a España porque tenemos un contrato y tenemos palabra y cuando firmamos un contrato hay que cumplirlo hasta el final. Puede que los precios cambien, pero estoy seguro de que no vamos a quitar el suministro a España”.

¿Se cobrará más caro el gas?: "Puede ser culpa de Sánchez. En estos contratos hay cláusulas para los precios porque los precios del gas dependen del petróleo, pero con países amigos, los precios son mejores que para gobiernos que no son amigos. Ahora podemos pensar que la postura del señor Sánchez no es una postura de amistad. La posición argelina no necesita cambiar, la postura española es la que necesita cambiar, hasta ahora somos víctimas del cambio de posición de la parte española".

¿Es de fiar el Gobierno de Pedro Sánchez?: “No creo que todo el Gobierno esté en la misma postura del presidente de España. No tenemos un problema con el Estado español. No creo que se pueda confiar en Pedro Sánchez y no creo que vaya a cambiar de postura”.

¿Era inevitable la ruptura del Tratado de Amistad y Cooperación?: “No es una ruptura definitiva, este tratado está congelado. El Gobierno español tiene miedo que Argelia no suministre el gas, pero este miedo no es correcto. Si no cambia nada en la postura de España, cumpliremos el contrato”.

¿Por qué hizo ese giro Pedro Sánchez? “Hay que preguntarle a él, hay muchas cosas que pueden hacerle tomar esa posición. España es muy importante para Argelia y tiene una responsabilidad histórica sobre el Sahara Occidental y la solución final de este problema. Este pueblo tiene derecho a elegir su futuro y, hasta ahora, España tenía la misma posición que Argelia y Sánchez lo ha cambiado todo. El derecho de cada pueblo es que pueden elegir su futuro”.