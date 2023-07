¿Está de acuerdo en cambiar la ley para que no se puedan volver a convocar elecciones en julio y agosto?

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a reformar la ley electoral para que no se puedan celebrar elecciones en los meses de julio y agosto salvo en casos de "extraordinaria urgencia y necesidad" y tras una campaña que a su juicio pretendía dificultar el voto al abrir las urnas un 23 de julio.









El candidato del PP ha retomado su agenda de campaña, tras un día de parón por una lumbalgia, con un mitin en el Oceanogràfic de Valencia, en el que ha hecho esta nueva promesa electoral a dos días de las elecciones y con un acuario con peces y tiburones a sus espaldas.



En este acto, al que han asistido quinientos seguidores y en el que también han tomado la palabra el vicesecretario de Institucional y cabeza de lista al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons y el presidente y el nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que gobierna la Comunidad Valenciana al frente de un Gobierno de coalición con Vox.



"Voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones en España durante los meses de julio y agosto. Debemos aprender la lección. Vivimos un cambio climático con olas de calor como la que estamos viviendo y miles de trabajadores con derecho a vacaciones no las han podido tener", ha explicado.



Feijóo ha denunciado que Pedro Sánchez pretendía una campaña de pocos mítines y pocos actos y no tener que explicar su derrota en las elecciones municipales y autonómicas, mientras que el PP ha hecho "muchos mítines y muchos actos" y España irá a votar a pesar de las "dificultades y los calores" porque es "mucho mas responsable que el actual presidente del Gobierno.



A lo largo de toda la campaña Feijóo ha hecho referencia a la ley andaluza que prohíbe celebrar elecciones en julio y agosto, que fue impulsada por el PSOE y que ahora propone extender al conjunto del país.



Denuncia el candidato del PP que Sánchez pretendía una campaña "plana" y que "hubiese personas que no pudiesen votar por no estar en su domicilio familiar" y promete hacer lo contrario: "facilitar el voto, campañas con mítines, facilitar la transmisión de los programas electorales" y volver a una "España normal".



Feijóo convocó elecciones en Galicia un 12 de julio en el año 2020, como durante esta campaña le han recordado sus rivales del PSOE, a lo que el candidato del PP ha replicado que convocó en esa fecha por la recomendación de las autoridades sanitarias ante la pandemia, al ser el verano una época de menor transmisión, a lo que se une que esta autonomía registra temperaturas más suaves que otros territorios.