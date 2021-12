Espinosa de los Monteros, en TRECE: "Espero que España aguante hasta que llegue al Gobierno gente sensata"

Pedro Sánchez ha asegurado que 2022 será mejor que 2021 en su comparecencia sobre el balance que hace el Gobierno de este año. Ha tratado muchos temas, entre ellos la pandemia que, según el presidente del Gobierno, “no ha sido un freno, sino un acelerador para España a la hora de impulsar las reformas”. La reforma laboral y la falta de apoyo del PP ha sido otro de los asuntos que ha analizado asegurando que cuando el PSOE logra un acuerdo salen bien, pero cuando lo hace el PP sin acuerdo fracasan: “Una contrarreforma impuesta por la administración del Partido Popular y una reforma laboral acordada con los agentes sociales. Una respuesta a la crisis del Prestige o una respuesta a la crisis del volcán. La respuesta a la crisis financiera o la respuesta a la crisis del Covid. No deja de ser llamativo que, sin haber leído el Real Decreto Ley, ya digan que van a votar que no”.

Además, del tiempo que le queda de legislatura, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “la estabilidad política significa dos cosas: la legislatura de cuatro años, garantizo su cumplimiento, y unos presupuestos aprobados en tiempo y forma”. “¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto?”, comenzaba su intervención Iván Espinosa de los Monteros en ‘El Cascabel’ de TRECE.

El portavoz de Vox en el Congreso comenzaba opinando sobre las palabras pronunciadas por Sánchez de la pandemia: “No ha sido un freno, sino un agitador. Ha sido una excusa perfecta para acabar con nuestras libertades. El Gobierno ha utilizado tretas, medidas inconstitucionales y la pandemia ha sido un acelerador para que el Gobierno imponga estas medidas. Esta semana, la revista ‘The Economist’ hacía un análisis de lo que son los 23 países desarrollados del mundo. España es el último en 3 de las 4 variables como el crecimiento económico. En España, con el alto índice de vacunación y con toda la capacidad de reacción, hemos sido el peor país que ha respondido a la pandemia. Hemos caído un 10,8% el año pasado y mucho me temo que España se va a encontrar, por primera vez en la historia, peor cuando salga un Gobierno que cuando entró”.

“También ha dicho que él apagó el volcán. Todo sería gracioso si no fuera tan triste. Estamos en las peores manos posibles, con el peor Gobierno posible, en el peor momento posible. Es muy triste que este Gobierno haya entrado en este momento, aunque lo hizo engañando a los españoles”, puntualiza Iván Espinosa.

En cuanto a la reforma laboral, el diputado de Vox aclara que:“No voy a adelantar el sentido del voto, pero si diré que los sindicatos no representan a nadie y la CEOE parece que tiene problemas internos y esto no parece la mejor de las reformas laborales posibles. En la crisis, la única industria que ha ganado es la industria de los gobernantes. Hay falta de realismo y creo que se lo harán pagar en cuando tengan ocasión en las urnas”.

Y para terminar, Espinosa de los Monteros se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente que aseguran que los españoles pagan lo mismo que en 2018, una factura similar: “Es una tomadura de pelo. El problema de intentar engañar a la gente con la economía es que no puedes hacerlo. La gente sabe si paga más o menos ahora. Mentirle a la cara a los españoles no puedes hacerlo todas las veces. La gente sabe que tenía unos sueldos mejores antes que ahora, que paga más cara la luz, que hay más paro… La industria del automóvil ha costado mucho traerla a España y tenemos que trabajar mucho para que crezcan y se queden, pero con un Gobierno que no ha viajado, ni entiende la industria, es muy difícil. Yo solo espero que España aguante hasta que llegue al Gobierno gente sensata”.