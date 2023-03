Espinosa de los Monteros cuenta lo que le dijo Tamames al acabar la moción de censura: "Me ha cogido aparte"

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE las conclusiones que se extraen de la moción de censura que han presentado contra Pedro Sánchez. Ante la pregunta de quién considera que es el gran beneficiado de esta moción de censura que no ha prosperado, Espinosa de los Monteros considera que la gran victoria se la llevan las personas mayores: “Escuchar a una persona mayor, como es Tamames, con experiencia y sentido común, me ha parecido una victoria de la generación anterior a la nuestra, la generación que trajo la Transición. Yolanda Díaz le explicaba a Tamames lo que es la Constitución, cuando él fue uno de sus redactores. Esta manía de explicarle a nuestros mayores lo que ellos mismos han vivido es una de las cosas que hemos querido atajar con Tamames que representa a toda una generación que tiene mucho que decir”.

El portavoz de Vox desvelaba cómo el economista, al finalizar la moción de censura, le cogía aparte y de decía “que somos héroes por aguantar la realidad del Congreso todos los días”, haciendo referencia a la intervención exaltada de Patxi López y el ambiente en el hemiciclo. “A Tamames no le han escuchado. Sánchez lo traía todo preparado, le contestaban a cosas que no había día y no le contestaban a cosas que había dicho”, añade. “Sánchez ha tenido una actuación lamentable, creo que no se lo ha tomado en serio. Basaba todo en un documento filtrado que no tenía nada que ver con la realidad y ha quedado bastante mal”.

Espinosa de los Monteros se muestra positivo y satisfecho con el resultado de esta moción de censura para su formación: “Vox ha cumplido con su responsabilidad que era mostrar que estamos haciendo todo lo posible por acabar con el peor Gobierno posible en el peor momento posible y que queremos elecciones anticipadas. También se ha conseguido demostrar, a unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas, que PSOE es lo mismo que Podemos, Bildu y ERC”.

Para concluir, Iván Espinosa de los Monteros ha opinado sobre la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la investigación judicial a su marido en relación con las supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Junta de Andalucía: “El PSOE estaba al corriente de lo que sucedía desde hace semanas. No es casualidad que lo hayan filtrado justo cuando ha acabado la moción de censura. Es una explosión controlada, es un fraude. Ellos tienen el control de la narrativa, incluso en casos que se están investigando. El fondo y la forma es muy grave”.