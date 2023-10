Elvira Rodríguez tras la reunión 'Puigdemont-PSOE': "Es un ataque directo contra la democracia"

Horas después de la reunión en Bruselas que han mantenido Carles Puigdemont y el número 3 del PSOE, Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente con José Mª Aznar, ha cargado contra el propósito de Pedro Sánchez para aprobar una amnistía cuyo principal beneficiado será el propio Puigdemont: "El planteamiento de lo que Sánchez está dispuesto a darle a Junts, y lo que ya le ha dado a Bildu, sería algo que hubiera echado para atrás a muchos votantes".

"Sánchez sabe que si hubiera llevado la amnistía y el referéndum en su programa electoral, mucha gente no le habría votado", ha insistido Rodríguez al ser preguntada por la contradicción del partido socialista respecto a la medida que pretende aprobar el que, presumiblemente, será el futuro Gobierno de España.

El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró este pasado fin de semana que la amnistía iba a ser aprobada por el interés general del país: "Es un paso más en ese objetivo de ser presidente, él dice que por España, pero no es por España, es por sí mismo. Y ahora, quieren vender la burra de que hacer unas elecciones nuevas es malo para la democracia", sentencia Rodríguez.

Para invitada del programa, la amnistía no va a ser el final: "Lo peor de la amnistía e ir por el camino del referéndum, pero cargarse el sistema de financiación de las comunidades de régimen común, que es lo que significaría que le dieran dinero al margen de ese sistema a Cataluña, es otra falta de respeto institucional". E insiste en ese perjuicio sobre las instituciones del país: "Cargarse las instituciones es un ataque directo contra la democracia porque la democracia no sería democracia si no tiene instituciones fuertes, es a por lo que van".

Elvira Rodríguez también ha tenido palabras para la situación económica actual que se va a ver afectada por las políticas de una coalición que pretende seguir por la senda actual: "El pacto que han firmado con SUMAR ha ahondado todavía más en la rigidez del mercado, en intervencionismo y en restar seguridad jurídica a España".

Hoy, la ministra de economía, Nadia Calviño, ha valorado positivamente el dato adelantado del IPC. Una valoración que para Rodríguez está lejos de la realidad del país: "La vicepresidenta económica hace videos promocionales diciendo lo bien que está todo, y luego las conferencias que da tribuna es absolutamente irreal".