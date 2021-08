Edmundo Bal en TRECE: "este Gobierno trata de huir del control parlamentario y Sánchez debe rendir cuentas"

Este lunes ha acudido a 'El Cascabel' el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, para analizar la actualidad política, marcada por la situación que se vive en Afganistán, donde la actuación del Gobierno se encuentra en tela de juicio debido a la ausencia del presidente del Gobierno en los primeros días de conflicto. "Donde hay que explicar las cosas es en el parlamento, esta mañana he declarado en rueda de prensa, que nosotros nos alegramos de que las cosas están saliendo relativamente bien con el caos que es Afganistán, con una operación muy complicada que están llevando a cabo nuestros militares, policía, nuestro embajador y la segunda embajadora en Kabul", ha señalado Edmundo Bal.

"Las cosas están saliendo razonablemente bien, a nosotros no nos van a encontrar en el cuanto peor, mejor. Si la imagen internacional de España es buena nosotros vamos a estar satisfechos y al lado del Gobierno, pero también es razonable pensar que la oposición puede aportar sus ideas y que tienen el derecho a que el presidente rinda cuentas delante del Parlamento", reconoció, el portavoz de Ciudadanos, en relación con la operación de evacuación que se está llevando a cabo en el país asiático.

El diputado naranja se mostró bastante crítico con que Pedro Sánchez no haya comparecido ante la cámara baja, para explicar, a los grupos y a la Nación, como se está desarrollando toda la operación. "¿Qué han hecho el resto de líderes de europeos y mundiales? Han acudido tanto a los medios de comunicación, como a las cámaras de representantes, a dar explicaciones de que estaba haciendo su país en relación con la repatriación de sus nacionales, con las relaciones con los talibanes, con la salida de los colaboradores afganos... Boris Johnson compareció a petición propia en la cámara de los comunes, Macron, Draghi, Trudeau, Biden... ¿Dónde estaba Pedro Sánchez?"

"Sánchez estuvo cinco días sin comparecer hasta que llegó el primer avión, la operación de repatriación salió bien, pero Pedro Sánchez seguía de vacaciones hasta que comprobó que podía realizar una operación propagandística, para ponerse las medallas de que las cosas salían bien. Nos alegramos de que salga bien, pero Sánchez tiene que acudir al pleno del Congreso para dar cuenta y que la oposición pueda plantearle las cuestiones que quiera plantearle", ha reiterado el exabogado del Estado.

"Es la máxima de la administración del Estado, ya solo faltaría que no estuviese al tanto de la operación, lo mismo que estaba al tanto de las repatriaciones sin justificación o las expulsiones en bruto de los menores en Ceuta, porque al final es el presidente el que dirige la administración civil y militar, pero insisto en que hay que rendir cuentas. No sé qué problema tiene este presidente del Gobierno en salir a comparecer", ha vuelto a resaltar, Edmundo Bal, el hecho de la ausencia de control por parte del Parlamento.

El portavoz del grupo de Ciudadanos ha aclarado que distintos ministros han mantenido contactos con ellos, para explicarles cómo se desarrollaría la operación de evacuación. "Ha habido contactos con el Gobierno. Lo primero que quiero decir, es que los mismos problemas de comunicación los tendrán otros líderes internacionales y, sin embargo, ellos han acudido a informar a la ciudadanía, porque son temas que preocupan a los ciudadanos viendo que sus compatriotas y los que han colaborado con su país en una situación tan difícil como la guerra de Afganistán, pues tendremos que hacer todo lo posible por ellos".

"Al principio de esta situación, Albares se puso en contacto con nuestra portavoz en la comisión de asuntos exteriores. Posteriormente, he hablado con Félix bolaños, que me explicó el operativo de Torrejón, y hemos tenido contactos con la ministra de Defensa. Pero eso es normal, ya sería el colmo que no contactasen con la oposición y yo, insisto, que no sé por qué este Gobierno trata de huir del control del Congreso como hemos visto toda la legislatura", ha finalizado Edmundo Bal, reclamando la presencia del presidente en la tribuna del Congreso de los Diputados.