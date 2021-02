El economista José María Rotellar señala los errores de la gestión del Gobierno: "Van a lo fácil"

José María Rotellar, doctor en Economía, ha valorado en TRECE la gestión del Gobierno de la crisis económica surgida a raíz de la pandemia de la covid-19. Para el profesor, uno de los errores cometidos por el Ejecutivo ha sido “optar por ir hacia una política del subsidio individual que pudiesen vender de manera política en lugar de otorgar ayudas que compensasen la obligatoriedad a las empresas de cerrar”.

El doctor Rotellar afirma en su intervención en 'El Cascabel' que nadie ha hecho más esfuerzo que el sector de la hostelería y el turismo en “tomar todo tipo de medidas de seguridad para intentar evitar la propagación del virus y los contagios. Pero se han encontrado, sin embargo, cada semana, con restricciones incrementadas y cambiantes que generan una inseguridad con la cual no saben qué hacer. Como sigan cerrando más empresas, no van a volver a abrir”.

�� "El Gobierno ni condona impuestos, ni compensa el cierre obligatorio de las empresas, ni lanzan medidas de seguridad, simplemente van a lo fácil: restringir y prohibir".



�� José María Rotellar, doctor en Economía, en #ElCascabel10Fpic.twitter.com/oNAQIi0SHA — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 10, 2021

El sector de la hostelería, del comercio y el turismo “son motores económico esenciales, si caen, caerá todo en cascada”, según el profesor, que añade que “la economía no tiene un botón de encendido y apagado. Tiene consecuencias muy graves que nos pueden arrastrar durante muchos años a un estancamiento como dicen todos los institutos y bancos que realizan predicciones”.

Por ello, José María Rotellar se muestra contundente y asegura que “o llegamos a tiempo con una ágil campaña de vacunación y salvamos el verano, o como sea igual que el año pasado, el estancamiento en España con alto desempleo puede estar garantizado durante mucho tiempo”.

Sobre las medidas concretas que ha adoptado el Gobierno para paliar la crisis económica, Rotellar defiende que “aparte de las ayudas a las empresas, se pueden condonar impuestos, pero no ha querido nunca el Gobierno. Se puede intentar combatir la pandemia de forma más ágil para evitar este menoscabo. Los hosteleros quieren poder trabajar. Ya que muchas veces en la política están en la propaganda, deberían lanzar una señal de seguridad a los ciudadanos yendo y dejándose ver comiendo o cenando en estos establecimientos. Pero se arremete contra la hostelería”.

En este sentido, el economista añade que el Gobierno “ni condona impuestos, ni compensa el cierre obligatorio, ni lanza medidas de seguridad, simplemente va a lo fácil: restringir y prohibir. Eso no mejora los contagios, es un tiovivo lo que tendremos hasta que la vacuna llegue a una parte importante de la población. Incluso con la vacuna, posiblemente termine siendo como el virus de la gripe y vuelva cada año, lo mitigará pero no lo erradicará. Debemos estar preparados, no podemos seguir así. Toda la historia dela humanidad ha habido pandemia y desastres y se ha salido adelante”, concluye.