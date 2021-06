El dirigente del PP agredido en Vitoria: "Aún no tenemos libertad plena, se piensan que las calles son suyas"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha denunciado que Bildu no haya condenado la agresión que sufrió este sábado el vicesecretario de Comunicación del PP de Álava, Iñaki García Calvo, y ha preguntado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si "va a hacer algo con este socio parlamentario", mensaje al que también se ha sumado la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección, García Egea ha afirmado que García Calvo "fue golpeado por ser del PP" y ha añadido que ser del Partido Popular hoy es lugares como el País Vasco "demuestra valentía". "Quiero decir que no nos van a callar y quiero dar las gracias a Iñaki por defender la libertad y nuestras ideas dónde en ocasiones más difícil resulta. Aun así nos levantaremos y seguiremos explicando por qué es importante que el PP tenga fuerza", ha manifestado.

García Egea ha criticado que Bildu haya "rechazado en el Ayuntamiento de Vitoria esta agresión a un compañero del PP". "Parece que Bildu pide que se condenen las agresiones en función del partido al que pertenece el agredido", ha manifestado. Dicho esto, ha preguntado a Pedro Sánchez si "va a hacer algo con este socio parlamentario que es una muestra más de las prioridades que tienen hoy los socios de Sánchez". "Entre los que va a indultar y los que no condenan las agresiones, se le ha quedado un Gobierno realmente extraño", ha enfatizado.

El propio Iñaki García ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE, donde ha dado más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos: "Los hechos ocurrieron el pasado sábado hacia las 8 de la tarde, ocurrieron en una calle bastante transitada de Vitoria, y se acercan tres personas y directamente me preguntan que si soy del PP. La intencionalidad estaba clara, yo respondo que sí, y me dicen que me tengo que marchar, que no puedo estar, me tiran un vaso de cerveza y al levantarme y decirles que no me marchaba me llevo un tortazo".

Por último ha explicado que hay ciertos grupos que piensan en que la violencia es una manera de hacer política: "Un acompañante tiene una brecha, no es de Vitoria, estábamos hablando con ella en ese momento y se ha llevado una imagen que no es la de Vitoria. Hay un detenido. Son personas jóvenes que no llegan a los 24 años. Nos intentan hacer ver una realidad y la realidad es que todavía no hemos conseguido una libertad plena. Algunos se piensan que la calle es suya".