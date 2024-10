El diplomático Inocencio Arias estalla por las comisiones del exembajador de España en Caracas: "Inadmisible e inconcebible"

"¿Qué hace un diplomático cobrando comisiones? Eso es inconcebible, está prohibido. Ni a través de su hijo. No puede hacer negocios con el país en el que haces negocios, es inadmisible". Es la dura reacción del diplomático Inocencio Arias en TRECE, tras conocerse que tras 5 años de investigación desde que fue detenido en 2019, el exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo, y mano derecha de Zapatero ha admitido este lunes que defraudó a Hacienda.

En una entrevista en 'El Cascabeñ' de TRECE, Arias ha asegurado que "para mi lo más grave, más que no declarar a Hacienda, es que hiciera negocios. Como diplomático, no me cabe en la cabeza". Asimismo, ha añadido que "no se si Zapatero está cobrando. Pero da más vergüenza que Zapatero se ponga a limpiar la cara y maquillar y blanquear un régimen peor que el de Franco. Me deja muerto".

Raúl Morodo ha reconocido en concreto haber ocultado a Hacienda 4 millones y medio de euros procedentes de las mordidas de la petrolera venezolana estatal en los años 2013 y 2014. Morodo ha pactado 10 meses de prisión y el pago de un millón y medio de euros. Así evita entrar en la carcel.

¿Pero que es PDVSA? Es la petrolera estatal venezolana del régimen de Maduro. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Hay que remontarse a 2007, por aquella fecha Raúl Morodo, que por cierto no tiene carrera como diplomático, fue destinado en Caracas como embajador de España durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por otro lado, su hijo, Alejo Morodo, utilizó las relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela para iniciar una relación contractual con la petrolera pública de Venezuela PDVSA. Ese trabajo se desarrolló durante siete años, hasta 2014. Durante esos años, su hijo habría ganado un total de 6,6 millones de euros.