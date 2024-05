El diplomático Gustavo de Arístegui alerta de que "no es el momento" de reconocer Estado Palestino

"Lo más justo puede ser injusto si se hace a destiempo, como decía San Agustín. Si es un gesto de cara a la galería y por motivos electorales, más allá de eso está el constuir una posición común en España y Europa". Así de cauto se ha mostrado Gustavo de Arístegui, político y diplomático, este miércoles por la noche en 'El Cascabel' de TRECE, sobre el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España.

En una entrevista con Antonio Jiménez, el diplomático ha asegurado que "hay que seguir la estela de los grandes países internacionales. Como dijo Blinken, está a favor de la solución de los dos estados, pero hay que tener presente que los palestinos y Hamás no es lo mismo y que ahora no es el momento de reconocer el Estado Palestino".

El presidente del Gobierno ha anunciado el reconocimiento por parte de España del Estado Palestino con las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días, en 1967, esto es incluyendo los territorios ocupados por Israel tras este conflicto, y bajo el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina con sede en Ramala, Cisjordania. De esta manera, España se zafa, al menos sobre el papel, del problema de incluir en ese reconocimiento el poder de Hamas sobre Gaza. Sánchez ha anunciado que el 28 de mayo España aprobará en Consejo de Ministros este reconocimiento y ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a aclarar si apoya la decisión: "¿Sí o no?".

Finalmente Sánchez ha escogido la fecha de hoy para hacer su anuncio a fin de coincidir con otros países europeos -Irlanda y Noruega- y no dar el paso en soledad. La medida, en principio, es más simbólica que efectiva y ha tenido la consecuencia inmediata de la llamada a consultas a su embajadora por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu.





Sánchez ha acusado al primer ministro israelí de "continuar con su destrucción de Gaza" y ha reprochado a Francia y a EEUU de reducir su presencia en el Sahel dando así espacio a un nuevo control de Rusia y China en el territorio. Ha recordado que España es un "pueblo pacifista" como lo demuestran los jóvenes universitarios que expresan su repulsa ante la situación que vive el pueblo palestino y como lo demostraron los ciudadanos rechazando en su día la Guerra de Irak.

El jefe del Gobierno ha admitido que el reconocimiento no es suficiente porque Netanyahu sigue castigando a los palestinos "con hambre y terror". Ha asegurado que el mandatario israelí "no tiene un proyecto para Palestina" y sólo conseguirá "perpetuar el odio". "No podemos permitirlo", ha dicho, "por eso estamos obligados a actuar tanto en Ucrania como en Palestina y sin dobles raseros". "No permitiremos que se destruya la posibilidad de los dos Estados".