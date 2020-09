Díaz Ayuso: "Es inquietante que el Gobierno aproveche la crisis para cambiar el país por la puerta de atrás"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a los ataques del Gobierno "contra la monarquía, la Constitución, las instituciones, los jueces, el Estado de Derecho y también la educación" en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE: "Es inquietante que el Gobierno aproveche la crisis para cambiar el país por la puerta de atrás", ha dicho.

Díaz Ayuso ha afirmado que “vamos a intentar con nuestras competencias frenar la Ley Celáa. Me parece inquietante que en un momento como este, con una crisis sanitaria que se lo está llevando todo por delante, intentan cambiar el país por la puerta de atrás con ataques contra la monarquía, la Constitución, las instituciones, los jueces, el estado de derecho y también la educación".

Díaz Ayuso señala que se trata que la del Gobierno es "una hoja de ruta que no para desde hace años"

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, se trata de "una hoja constante que no para desde hace años y que ha encontrado caldo de cultivo en un país preocupado, que no sabe qué va a ser de ellos. Es irresponsable meternos en una reforma educativa en este momento, nadie lo pedía como tampoco atacar al rey como se le está atacando. No se trata de derrocar lo que funciona, sino solucionar lo que no funciona”.

Para contribuir económicamente a que la situación mejore, Ayuso se ha mostrado clara: “Siempre he defendido que hay que pagar impuestos, deben ser justos y equilibrados, y no pueden ser confiscatorios. Es mejor que haya más personas trabajando pagando menos impuestos que al contrario. La política fiscal que siempre ha llevado Madrid, ahora ha de impulsarse más que nunca para acompañar al héroe de la crisis económica, el autónomo y el empresario”.