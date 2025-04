El deseo de Federico Trillo: "Que Dios nos envíe un Papa a la altura de las circunstancias dificilísimas que vive la Iglesia y el mundo de hoy"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajará el sábado a Roma para asistir a las exequias por el papa Francisco, y en la delegación encabezada por los reyes figuran las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.





El expresidente del Congreso y exministro de Defensa, Federico Trillo, comenta en ‘El Cascabel’ de TRECE el hecho de que Pedro Sánchez no acuda al funeral del Papa Francisco: “Yo, sinceramente, no armaría una polémica con eso. Creo que si van los reyes, España está suficientemente y magníficamente representada, acompañada por un ministro, en este caso, desgraciadamente, por las dos vicepresidentas, y díganme que se les ha perdido en este entierro, nunca más lo he dicho, y por ministro de Justicia, Bolaños, que salió muy sentido a dar el pésame, es increíble la cara que tiene esta gente, es impresionante. No, pero yo sobre eso no armaría polémica. Además, tiene perfecto derecho a quedarse en casa en ese punto Sánchez”.

El balance del apostolado de Francisco

Como “católico de filas y militante de base”, así se define Trillo en esta cuestión, considera que “se está cayendo un poco en los dos extremos. Por hacer una síntesis y tratar de ser justos, yo creo que es verdad que el Papa Francisco ha abierto la Iglesia Católica a nuevas sensibilidades, concretamente la encíclica sobre la ecología es la carta magna de la ecología mundial, es magnífica. La nueva evangelización es otra gran aportación del Papa Francisco en la que recoge todo tipo de manifestaciones, lugares teológicos de fuentes de conocimiento y de fe, y ese es el aspecto más positivo, pero, sin embargo, lo que suele ocultarse es que en el ámbito organizativo, que ha intentado la reforma y la ha desarrollado mucho, está siendo, como diría yo, por ser respetuoso, un reaccionario, ¿no? Por ejemplo, hemos dado un paso atrás, desde 1928 se reconoció el carisma de la llamada universal a la santidad de los laicos, porque se han restringido los movimientos o los institutos como el Opus Dei a que tengan solamente las personas un estado de vida consagrada, como los religiosos, pues mire y dice, no señor, somos muchos los católicos de filas que queremos también aspirar a eso, al más allá y al cielo”.

El sucesor de Francisco

En cuanto a su sucesor, se habla de que podría ser un Papa de continuidad, o un Papa que no sea necesariamente un sucesor en toda la línea de ortodoxia que ha marcado Francisco, Federico Trillo cree “que lo que convendría es un Papa de síntesis, porque después de un periodo tan intenso, como el que ha sido el del Papa Francisco, pues convendría una personalidad de síntesis. Hemos tenido un Papa de un enorme carisma personal, Juan Pablo II, luego un gran teólogo, que ha sido Ratzinger, ahora, y lo que convendría es un Papa de síntesis. ¿Se va a acertar? Yo espero que sí, porque la Iglesia siempre sorprende. Acuérdense, cuando parecía, en aquel momento, después de que duró un mes el bueno de Juan Pablo I, el Patriarca de Venecia que había sido nombrado Papa, y que duró un mes, pues nos sorprendió la Iglesia, nada menos que con un Papa, que pensamos en principio que sería de color, y no era de color, pero sí era polaco, y fíjense qué papado. El más importante del siglo. O sea que probablemente, y yo así lo deseo, y así se lo pido a Dios, que nos envíe un Papa no solo santo, sino también a la altura de las circunstancias dificilísimas que vive la Iglesia y el mundo de hoy”.