¿Debería dejar su escaño José Luis Ábalos mientras esté siendo investigado judicialmente?

El exministro y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos ha reiterado este jueves su inocencia después de que el Tribunal Supremo haya enviado al Congreso el suplicatorio para investigarlo por cuatro delitos en el caso Koldo y ha asegurado que no tienen ningún pacto con su exasesor ni con el PSOE.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para informar de una denuncia que ha presentado contra la Guardia Civil por interceptar sus comunicaciones pese a ser aforado, Ábalos se ha referido en preguntas de los periodistas a este suplicatorio, con el que el Supremo pide al Congreso que levante su inmunidad y así poder investigarlo.

"Es obvio que el relato generado en estos once meses de incriminación hace difícil no dar ese paso, yo lo reconozco. Pero no tengo ningún problema porque estoy muy tranquilo", ha declarado.

Ábalos ha reiterado su inocencia tras este suplicatorio, con el que el Tribunal Supremo pide investigarlo al apreciar en su actuación indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado caso Koldo.

Además, ha negado tener un pacto con su exasesor Koldo García, tras declarar voluntariamente él mismo el pasado jueves a petición propia ante el juez del Tribunal Supremo y haberlo hecho esta semana su exasesor, y haber negado ambos haber recibido comisiones del empresario Víctor de Aldama.

"No hay ningún acuerdo; si a alguno le sorprende la coincidencia de opiniones (entre Koldo García y él) y le molesta que se contradiga a Aldama, es un problema de él", ha dicho sobre el presunto conseguidor, que ha declarado también ante el Supremo recientemente.

En este sentido, Ábalos ha señalado que habría que cuestionar el pacto alcanzado entre Aldama y la Fiscalía Anticorrupción en el que, según ha comentado, incriminó a miembros del Gobierno y a él mismo "sin indicios" y "con tal de obtener la libertad" en el caso de los hidrocarburos, por el que entró en prisión.

Ábalos, que en esta ocasión ha comparecido en la rueda de prensa acompañado de una asistente personal, también ha negado tener un pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, su antiguo partido, del que fue expulsado temporalmente después de salir su nombre en medios de comunicación en relación con el caso Koldo.

"No hay ni siquiera conversaciones, nada, cero, absolutamente cero. Ningún contacto, ninguna relación con el Gobierno ni con la dirección del partido", ha asegurado.

Por otro lado, ha afirmado que no ha tenido ningún enriquecimiento ilícito ya que, según ha dicho, todo el mundo sabe cómo vive y de dónde obtiene sus recursos, y ha subrayado que facilitaría todos los datos que fueran necesarios para demostrarlo por él mismo "si tuviera la tranquilidad" de que su información personal "no iba a ser reventada, como ha sido hasta ahora".