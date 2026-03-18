¿Debe dimitir Óscar Puente por el caos ferroviario?

El PP ha solicitado este martes la dimisión "inmediata" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por la interrupción de la conexión ferroviaria directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid y ha denunciado que el desastre del AVE "no es un episodio aislado, sino el último capítulo" del plan de Sánchez y del PSOE para aislar y castigar a esta provincia.

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El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha asegurado que Puente ha "demostrado con creces" su incapacidad para estar al frente de Transportes y ha instado a la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a "alzar la voz para exigir que no se pisoteen los intereses de esta provincia".

El dirigente popular ha lamentado el nivel de "desprecio y estrangulamiento" al que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a Málaga y ha subrayado que Málaga se deja sin conexión directa por alta velocidad en Semana Santa por primera vez en 18 años, con pérdidas que superan los 1.300 millones de euros y miles de empleos destruidos, según apunta el sector turístico.

Mientras tanto, ha añadido, "tenemos a un ministro que se dedica a insultar al PP en lugar de gestionar y arreglar los problemas reales de los ciudadanos", marco en el que ha destacado que "tampoco eran buenos sus antecesores, con Ábalos y toda la trama en torno a Koldo García rodeando al Ministerio de Transportes".

Ha considerado que "no es de recibo" que lo único que obtengamos sea "mentira tras mentira" sobre la apertura del AVE que conecta Málaga y Madrid, y ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez y Puente ha dado hasta cuatro fechas fallidas para restablecer esta conexión desde el desprendimiento de un talud en Álora (Málaga) el pasado 4 de febrero.

Ha incidido en que durante la crisis ferroviaria de Rodalies en Cataluña, Puente trasladó de manera indefinida a su número dos a Barcelona para solucionarlo y hubo dos ceses de altos cargos, "mientras que aquí parece que Málaga no le preocupa a nadie y este desastre no tiene consecuencias porque forma parte de una estrategia de castigo a esta provincia", ha insistido.

"Lo vemos con el AVE, con el Cercanías, con las carreteras, con el peaje de la Costa del Sol, con las playas, con las obras hidráulicas, con el tejado de la Catedral o con el auditorio", ha enumerado, señalando igualmente que "este desprecio al sector turístico se extiende igualmente a los autónomos, a los agricultores y a los sectores productivos de Andalucía", ha concluido.