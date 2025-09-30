¿Debe convocar Pedro Sánchez elecciones si no logra aprobar sus presupuestos?

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido este martes en que "la intención y el interés" del Ejecutivo es presentar unos presupuestos para el próximo año y en que, con ese objetivo, hay "conversaciones" con los grupos políticos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha subrayado que, a pesar de que este martes vence el plazo constitucional para llevar las cuentas al Congreso, la "voluntad" del Gobierno es presentarlos.

También ha señalado que los objetivos de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a la elaboración de las cuentas, se presentarán "lo antes posible" para después ser sometidos a debate y votación en el Congreso.

La Constitución establece que el Gobierno tiene que enviar el proyecto de presupuestos al Congreso tres meses antes de que termine el año, un plazo que se ha incumplido en numerosas ocasiones, aunque en este ejercicio llega sin que se hayan iniciado los trámites previos, que habitualmente requieren varias semanas de tramitación.

En caso de que no se aprobaran las cuentas de 2026 antes del 1 de enero se volverían a prorrogar las de 2023.