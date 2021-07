Daniel Portero, víctima de ETA: "Mi padre no pudo defenderse, es la diferencia entre ETA y la Guerra Civil"

Daniel Portero, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para valorar la nueva Ley de Memoria Histórica del País Vasco, en la que no se incluye a las víctimas de ETA. Ha comenzado su relato afirmando que en "la memoria histórica del gobierno vasco, por lo menos el actual, las víctimas de eta no formamos parte de esa historia, nunca lo hemos formado ni nunca nos han considerado".

"¿Como van a tener en cuenta nuestras reivindicaciones de tantos años atrás? El delito de enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 código penal ha sido infringido en más de 10.000 ocasiones en el País Vasco por actos de homenaje, de bienvenida, fiestas locales y nunca ha sido condenado por el Gobierno vasco, ni con una pequeña multa", ha querido recalcar Portero, hijo de un asesinado por ETA.

"Ahora el franquismo, forma parte de la historia, pero hace ya casi 100 años atrás. El terrorismo de ETA es de hace muy poquito y se han olvidado", recordaba Daniel. Además era muy claro al hablar del asesinato de su padre: "En la Guerra Civil hubo dos bandos, en el terrorismo de ETA mi padre nunca pudo defenderse".

Respecto a la posición del PNV ha afirmado que "el Gobierno vasco, el PNV en concreto siempre ha sido el socio equidistante entre ETA y las víctimas, siempre miraba de perfil cuando había un atentado se lavaba las manos y nunca opinaba al respecto. Nunca se mojó. Hay que recordar que ETA nació de una excisión del PNV a finales de los 50, de alguna manera ellos tienen un pequeño complejo de culpabilidad de lo que ha pasado".

También ha querido contar que hoy mismo se han acercado a cinco asesinos más a las cárceles del País Vasco. "Ahora los que están en Logroño, Santander, Asturias, se acercan al País Vasco. Hoy mismo se han celebrado actos de recibimiento como héroes a algunos que les han concedido el tercer grado", contaba.

"Yo no estoy de acuerdo con las multas por enaltecer el franquismo. Nunca se ha hecho con el terrorismo de ETA y no estamos dispuestos a ser el segundo plato", aseguraba Portero.

Respecto a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, ha querido compararla con distintas asociaciones de enaltecimiento del terrorismo de ETA. "Lo peor es que no lo valoramos, buscan ilegalizar la Fundación Francisco Franco y cualquier organización que enaltezca el franquismo, muy bien. A día de hoy no se ilegaliza a SORTU, o la Asociación de Familiares de Presos de ETA, ellos organizan estos actos y sin embargo no existe ninguna ley que ilegalice a estos grupos", recordaba.

Para terminar ha querido volver a comparar la Guerra Civil con el terrorismo de ETA, asegurando que "es una historia de hace mucho más tiempo y muy distinta. Nosotros pusimos la nuca y ellos las pistolas. En la Guerra Civil hubo pistolas en los dos bandos".