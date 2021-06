Cuca Gamarra, en TRECE, sobre los indultos: "Sánchez no tiene límites morales, solo busca seguir en el cargo"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE el anuncio de Pedro Sánchez de que concederá los indultos a los presos del procés: "Casado ha sido muy firme desde el principio en relación con los indultos. Son contrarios a la legalidad y, como ha dicho, son un golpe de gracia a la legalidad en España. No hay arrepentimiento ni ánimo de no reincidir, sino lo contrario. Estamos en una operación del presidente del Gobierno que busca ganar tiempo, podemos estar hablando de un ‘autoindulto’".

Cuca Gamarra ha insistido en que "Pedro Sánchez no está donde reside la soberanía del pueblo español, sino que lleva a cabo una cesión absoluta al independentismo con un único objetivo de ganar tiempo para seguir en la Moncloa. Es el presidente más débil de la democracia con solo 120 diputados. Su debilidad está contrastada. Los españoles no comulgan con esto, el rechazo social está ahí. Está muy equivocado si cree que la sociedad española no va a reaccionar ante esto".

La portavoz de los populares defiende que van a seguir "denunciando lo que la sociedad española no merece. Merece firmeza, la defensa de la legalidad, de la separación de poderes, de las instituciones democráticas, y estamos viviendo en esta legislatura el ataque constante a las mismas. Todo esto contrasta con lo que se produce en la sociedad española, Casado lo dice: se está produciendo un cambio de ciclo político que demuestra que la sociedad española está haciendo un análisis muy claro de lo que está pasando: Pedro Sánchez busca su supervivencia en el poder. Los catalanes que han defendido el constitucionalista estas décadas no están solos y este partido está dispuesto a luchar por ellos".

Por último, ha señalado que "Sánchez busca constantemente con muchos artífices tenernos entretenidos, pero vemos lo que está pasando. Sabemos qué socios ha elegido para gobernar. No tiene principios ni límites morales, está dispuesto a pagar lo que sea. Es un peligro, la gran amenaza contra la que tenemos que luchar".