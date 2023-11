Cuca Gamarra defiende la separación de poderes, en TRECE: "Las instituciones son más fuertes que Sánchez"

Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia... Hasta 52 capitales de provincia se han pintado este domingo de rojo y amarillo, y cientos de miles de españoles han salido a la calle contra la amnistía y los pactos con independentistas de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que la mayoría de españoles "ya no es silenciosa". Una premisa que ha repetido también la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en 'El Cascabel' de TRECE.

La popular ha reivindicado que "la movilización y que los españoles no estemos quietos ni callados, es uno de los elementos clave para que Puigdemont y Pedro Sánchez tengan claro que España no se negocia y no se entrega tan fácilmente". Gamarra ha asegurado, además, que Pedro Sánchez se ha "humillado" ante los independentistas y ha lamentado que el presidente del Gobierno en funciones les haya entregado "todo aquello para lo cual el Estado de Derecho y millones de españoles hemos trabajado durante los últimos años".

Ha agregado, además, que Pedro Sánchez "se caracteriza por la mentira" y ha subrayado que la negociación, "que se ha emitido en directo", ha hecho que no pueda mentir a los españoles: "Sabemos lo que hemos vivido y sabemos lo que ha entregado y por qué". Así las cosas, la secretaria general del Partido Popular ha lamentado que esta misma semana "hemos vivido cómo un prófugo de la justicia fuera de nuestro país, nos informa a los españoles cómo va a ser la gobernabilidad, cómo la ha condicionado y cómo, además, hay que aprobar que a él no se le apliquen las leyes para que esos votos acaben donde pedro Sánchez quiere que terminen".

Finalmente, Cuca Gamarra ha agregado respecto a la separación de poderes: "Las instituciones son mucho más fuertes que Pedro Sánchez".