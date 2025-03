Una crítica de arte de ABC Cultura, acosada en ARCO por la pareja de María Blasco: "Me quedé blanca"

La crítica de arte de ABC Cultural Marisol Salanova fue acosada este miércoles a las cuatro de la tarde en su visita a ARCO por la exdirectora del CNIO María Blasco y su pareja, la fotógrafa y periodista Ruth Toledano. ¿El motivo? El artículo publicado en ABC el 28 de diciembre de 2024 en el que Salanova criticaba la gestión de CNIO Arte y el desvío de fondos para investigar contra el cáncer a la compra tendenciosa de obras de arte.

"La inquina que me tenía Toledano debió de ser por los datos que publicamos, pero no era un ataque personal y yo estaba haciendo mi trabajo, y además eso lo publicaron también otros medios", ha asegurado Marisol Salanova en una conversación telefónica con 'El Cascabel' de TRECE este jueves.

Ruth Toledano, fotógrafa y periodista, amenazó a Marisol Salanova: "Soy la pareja de María Blasco, te metiste con ella, perdió el CNIO y lo vas a pagar". En un momento, miembros de seguridad separaron a la presunta agresora y la invitaron a dejar el recinto de Ifema para calmarse. "Toledano me agarró del brazo, me apretó y me llamó hija de puta y me dijo que yo no le iba a dar dos veces, me quedé blanca", ha explicado la periodista de ABC Cultural en TRECE.