Las claves de la reconstrucción con el nuevo vicepresidente valenciano: "Lo primero, las personas"

El teniente general del Ejército de Tierra en la reserva Francisco José Gan Pampols se pondrá al frente de la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social. Un cargo que, según ha contado en 'El Cascabel' de TRECE este martes, asume "como no puede ser de otra manera, con seriedad, respeto y ánimo y empeño de hacerlo lo mejor posible".

"Esto no tiene nada que ver con lo que me encontré en Afganistán. No había nada que reconstruir, había muchas desgracias, pero no tenía que ver con lo de aquí. Aquí el paisaje recuerda al de una batalla. Hay que empezar por el más vulnerable, por las personas", ha explicado en su entrevista en TRECE, al ser preguntado por Antonio Jiménez por los pasos que seguirá su departamento en la Generalitat para reconstruir los municipios afectados.

En su comparecencia ante las Cortes, Carlos Mazón dejó claro que este departamento sería el "corazón" del nuevo Ejecutivo autonómico. Él mismo esbozó que la DANA había dejado a su paso lo más parecido un "escenario bélico". Ahora será un militar retirado el encargado de levantar una zona devastada y de dirigir un departamento al que Mazón fía su crédito político.

Se trata del tercer cambio del presidente valenciano. Primero anunció el nombramiento de Susana Camarero como nueva portavoz y este lunes comunicó el cese de Nuria Montes como consejera de Industria y Turismo y su sustitución por Marián Cano. Salomé Pradas, por su parte, sigue al frente de las Emergencias como consejera de Interior.

La nueva Vicepresidencia se crea para "centralizar todas las acciones del Consell encaminadas a la recuperación y normalización económica y social de la provincia de Valencia y en especial en los municipios afectados por la riada del 29 de octubre", según fuentes de la Generalitat.