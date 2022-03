Chencho Arias explica en TRECE el motivo que podría obligar a Putin a parar la guerra en Ucrania

Chencho Arias, diplomático con más de 40 años de experiencia en la carrera, ha participado este lunes en 'El Cascabel' de TRECE, donde ha repasado algunas de las claves más importantes que están marcando la actualidad de la guerra en Ucrania, que comenzó el pasado jueves después de que Putin anunciase el comienzo de una "acción militar especial" en territorio ucraniano.

En este sentido, Arias ha repasado la postura que Rusia ha adoptado en la primera reunión que ha tenido lugar este lunes con una delegación de Ucrania en la frontera con Bielorrusia: "Putin habrá llegado con una postura maximalista, diciendo que él frena las hostilidades si Ucrania deja las armas. Si ha sido así, eso también es inconcebible. Cómo es posible que un país que ha sido agredido, al que están matando a su población, y que trata de defenderse para que paren las hostilidades tiene que dejar las armas. No veo claro lo que va a ocurrir. Si Putin se agarra a pedir algo razonable entonces podría haber una solución. Pero Putin no puede perder la cara, no puede hacer el ridículo, y lo que creo que va a hacer ahora de forma momentánea es redoblar los ataques contra las tres o cuatro ciudades más importantes, importándole un pepino que mueran civiles o que no mueran civiles".

En este sentido, el diplomático también ha querido matizar uno de los motivos que animarían al líder ruso a frenar las hostilidades, y es un aumento masivo para rusia de la pérdidas humanas en combate: "La clave del tema, y para que se parara la cosa, es que esos cadáveres rusos que se han visto se multiplicaran por diez. Si se multiplicaran por diez, Putin tendría que repensar todo. Con las sanciones, Putin no va a parar. Él necesita para parar que lleguen cadáveres a Rusia. Muriendo más rusos, Putin recula y para".

Rusia y Ucrania terminan su reunión sin ningún acuerdo

Las delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania han informado este lunes de que la primera ronda de negociaciones ha concluido con el compromiso de continuar con el diálogo en los próximos días.

Vladimir Medinski, asistente del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha detallado ante la prensa que la próxima reunión tendrá lugar en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, una cuestión sobre la que también hay acuerdo, ha informado la agencia de noticias rusa Interfax.

También tras las conversaciones, que han durado unas seis horas, Mijailo Podoliak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado que ambas partes "han identificado una serie de temas prioritarios sobre los que se han perfilado determinadas decisiones", según ha recogido la agencia UNIAN.

Ucrania y Rusia se han visto este lunes las caras por primera vez desde la invasión, un diálogo que ha arrancado con recelos, como han reconocido en público los principales actores. La cita ha tenido lugar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, un país este último que dista mucho de ser un observador imparcial en el conflicto.