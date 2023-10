'El Cascabel' analiza el caso de Álvaro Prieto con expertos: "Hay mucha información contradictoria"

Aparecía esta mañana el cadáver de Álvaro Prieto entre dos vagones. El joven futbolista, filial del Córdoba FC, llevaba desaparecido desde el pasado jueves. Desde ese momento, la Policía y también la UME lo estaban buscando. Ayer ampliaron ese dispositivo en la zona donde fue visto Álvaro por última vez.



El cadáver ha sido encontrado entre dos vagones de un tren que llevaba sin salir de las cocheras desde el pasado 24 de agosto. Renfe ha emitido un comunicado donde asegura que desde agosto ese tren no se había movido y hoy realizaba una operación sin viajeros.



Prieto había ido a pasar una noche de fiesta con un amigo a Sevilla. De madrugada se dirigió a la estación de Santa Justa para coger un tren de vuelta a su casa, a Córdoba, pero su móvil se quedó sin batería y, por lo tanto, no pudo ni enseñar el billete al revisor ni comprar otro porque no tenía dinero en efectivo.



Desde allí, las cámaras de la estación lo vieron salir por la avenida de Kansas City, y ayer la Policía y la UME rastrearon con perros toda esa zona que se encuentra a unos 50 metros de donde ha sido encontrado el cadáver de Álvaro Prieto.



En 'El Cascabel', Miguel Montenegro no se explica qué ha podido pasar: "Hay mucha información contradictoria, parece que el chico quería subirse un tren para volver a su domicilio, es muy extraño porque el lugar donde ha aparecido el cuerpo es de muy difícil acceso", Montenegro se focaliza sobre todo en el lugar en el que han podido encontrar el cuerpo sin vida de Prieto: "Los compañeros de Renfe acceden a esa parte a través de los fosos porque el acceso es muy difícil, así que no entendemos cómo ese cuerpo ha acabado allí". En el programa también ha tenido voz un investigador privado, Carlos García, que apunta a la posibilidad de que el joven estuviese en esos vagones en busca de un tren que lo llevara a Córdoba: "Puede haber algún indicio de que el chaval estaba en las vías buscando la manera de volver a Córdoba, lo que no se entiende es porque está en esa vía en un tren que no va a Córdoba".