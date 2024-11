Carlos Mazón en 'El Cascabel' de TRECE: "A las 15.21h del martes activamos la UME, antes de la revolución meteorológica"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha respondido este martes por la noche en 'El Cascabel' de TRECE a la exigencia de responsabilidades tras las riadas que han arrasado decenas de pueblos en la autonomía hace ya una semana. "Yo no sé, no puedo responder por el máximo responsable de la UME. Pero sí que puedo decir que a las 15.21horas de esa tarde del martes, nosotros activamos a la UME, horas antes de la gran revolución meteorológica. A media tarde ya estaba la UME en el centro de control. El jefe del mando operativo tomó las primeras decisiones. Se trasladaban todas las necesidades. Con el Gobierno a través de Delegación del Gobierno. Esto es importante que se sepa. La activación fue inmediata. No teníamos que pedirlo más", ha dicho.

En la entrevista con Antonio Jiménez en TRECE, Carlos Mazón ha afirmado que "la UME estaba activada desde el martes a las 3. Conforme se abrían los canales de entrada, iban entrando. Hablamos de retirar camiones y coches agolpados. Esto ha sido efecto del arrastre, no de la lluvia. Todo lo que hace la riada, que no la lluvia, provoca que se agolparan. Con una complicación añadida, que era la primera noche. Entre la tormenta y que era la primera noche, los helicópteros no podían salir. En las primeras horas del miércoles se pudieron hacer 70 rescates aéreos y más de 200 terrestres. Piense en muros de coches. Solo con materia pesada el ejército podía ir abriendo. La acumulación era extraordinaria como jamás se había visto".

"No, no lo habíamos conocido antes. Había una posible alerta hidrológica por la mañana con una previsión de caudales que hasta tres veces se minimizó entre la 1 y las 3 de la tarde por debajo de los 50. Hasta las 18.49h no llega un email, siguiente aviso, un email entre cientos de emails que se mandan, con esa información. A las 7 menos 10 de la tarde aparece un segundo peligro aún mayor, que era la posible rotura de la presa, que milagrosamente no rompió. Cuando se analiza esa información por los técnicos, unos 15 o 20 minutos después, casi cerca de las 20h se alerta de la posible rotura de la presa de Forata. Aviso incluso negro. Por primera vez en la historia se mandan los avisos a los móviles. Un aviso más de las decenas de avisos que el centro de control 112 había hecho en los días previos. La información no llega hasta las 7 menos 10. Ahí el equipo técnico decide recurrir al aviso general. No hay especulación con las alertas. Esta es la evolución de las alertas y se iba ofreciendo según iba llegando al centro de control. Esto es radicalmente así. El miércoles ya teníamos esta información, pero no estábamos en la confrontación, sino en todo lo que le he dicho antes. Pero claro, van pasando los días y yo incluso a nivel personal, desde la Generalitat nos vamos dando cuenta de que la gente tiene que saber lo que realmente pasó. Necesita una explicación junto al dolor. Los datos llegan como llegan. El mail llega a las 7 menos 10. Es la evolución ratificada que no admite". Es la insistencia del presidente de la Generalitat Valenciana en TRECE.

Sobre la partida de ayuda anunciada por Pedro Sánchez y la vinculación con la aprobación de los PGE, Mazón ha asegurado que "ahora parece que algunos están más pendientes de que se aprueben sus presupuestos que de nuestros 30.000 millones que hemos pedido urgentemente. Hemos puesto en marcha nuestra ayudas por decreto. No puedo permitir que esto acabe siendo como Lorca o como Palma, durante años la gente sin recibir ayudas. Nosotros vamos a hacerlo sin burocracia, en los próximos días, ya lo puedo decir, las primeras ayudas. Nosotros somos España, eh, no estamos fuera de España. La valoración se tiene que hacer desde España. No se trata de pedir, sino de poner encima de la mesa todo lo que necesitamos a la mayor urgencia posible, sin cuestiones políticas. Yo creo que esto lo entiende cualquiera".