Un calvario judicial por dejar un reseña negativa a su expareja en Google: "Ella pedía tres años de cárcel"

Dos años de calvario judicial, una condena de violencia machista, 35 días de trabajos comunitarios y tres años de cárcel. Esto es lo que la expareja le pedía a Nando por pedirle saldar una deuda de 400 euros y dejar una reseña negativa en Google sobre el despacho donde la denunciante trabajaba. Finalmente, la justicia ha sentenciado a su favor.

Nando Valín ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para relatar lo que sucedió: “Mi sorpresa fue cuando le pido por correo electrónico a mi expareja que me devolviera el dinero que le presté hace un año. No me contesta, le escribo otro correo al cabo de un mes. No me contesta y al tercer recibo noticias a través de la hermana y tengo una discusión por correo con la hermana y me dicen que es un regalo, que no me lo van a devolver, que si lo tengo que reclamar, que lo haga por vía judicial”.

Nando considera que no merece la pena denunciar a su expareja para que le devuelva los 400 euros que le debe y decide “ponerle una reseña en Google - ya que es abogada de profesión – con una estrella”. Esta reseña negativa, a la que se suman la pareja y la madre de Nando, termina en los juzgados: “Esa misma noche nos llama amenazándonos que va a poner una denuncia. Creo que es una broma. Al cabo de unos días me llega la citación para declarar en el juzgado de violencia de género y cuando llego allí ella alega que se siente coaccionada y, a partir de ahí, hay un proceso en el que no se archiva, ella pide tres años y medio de cárcel y la fiscalía mantiene esa acusación. Como hay una agravante de género, pues se aumenta la pena”.

A partir de este momento, Nando se ve envuelto en “casi de dos años de procedimiento y de aguantar lo inaguantable”. Finalmente, le condenan a 30 días de servicios comunitarios y recurre ante la Audiencia Provincial de Palma que le acaba dando la razón y queda absuelto: “Dice que no hay delito alguno. La Audiencia Provincial dice que no está bien resuelto y que me absuelven de todos los delitos que me venían culpando. Feliz, pero con rabia porque todo esto queda impune. Pedimos que ella se haga cargo de las costas y tampoco. La denuncié por denuncia falsa y la respuesta es que todo es declinado porque no queda lo suficientemente acreditado”.

Nando sostiene que se ha sentido desprotegido: “Durante todo este proceso ella declaraba que me tenía muchísimo miedo. Un día que teníamos que ir a declarar los dos, pedí un cambio de fecha y cuando llegué, en las puertas del juzgado estaba ella, a pesar de tenerme mucho miedo, para increpar a mi chica y a mi madre. Además, averiguó donde vivía y se fue a vivir a 200 metros de donde vivía y luego pidió una orden de alejamiento, menos mal que no se la dieron”, relata y sentencia, asegurando que “corres con el estigma de ser un maltratador hasta que se demuestre lo contrario”.