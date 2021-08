Jorge Buxadé, en TRECE: "Nuestra posición es la repatriación de nuestro personal diplomático, civil o militar"

Jorge Buxadé, vicepresidente del Comité de Acción Política de VOX, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar toda la actualidad política social y sanitaria de nuestro país.

Sobre la redefinición de las relaciones España-Marruecos, Buxadé pone de manifiesto que “el conflicto con Marruecos es un conflicto histórico, nosotros ya hemos dejado clara la posición, nos encontramos desde hace varios meses con una auténtica ola de invasión migratoria procedente de este pais, cada dia se baten records de entrada de pateras, inmigracion ilegal en nuestras costas procedentes también de Argelia pero sobretodo Marruecos, con lo ocurrido con la invasión de 10.000 inmigrantes a Ceuta tenemos de tener una posición firme de defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Hay que ser decidido con los intereses de nuestro país y no tanto con los de otros países”.

En relación a lo que ha hecho el ministro Marlaska con los menores de Ceuta, el portavoz aclara: “No estamos de acuerdo, desde el primer momento dijimos que se tenía que procesar la devolución inmediata en su tiempo y no tarde, la función de Marlaska es garantizar la seguridad de los españoles de Ceuta o Melilla, además de los extranjeros que residen legalmente, por otra parte, se tiene que garantizar el derecho de esos menores estuvieran con sus padres en un primer momento con una acción rápida”. “Lo que hay que hacer es acuerdos bilaterales con Marruecos para garantizar el retorno voluntario inmediato de todos aquellos que entran en nuestro territorio ilegal, se les tiene que dar la asistencia sanitaria y después devolverlos a su país. España tiene suficiente fuerza política como para cerrar acuerdos con esos países, son miles de millones de euros los que el Gobierno destina a las comunidades o através de los fondos de la UE en conceptos de solidaridad, desarrollo y cooperación internacional, tenemos mecanismos para que esos Estados impidan la entrada de inmigrantes legales a nuestro país y nosotros para devolverlos. Por otra parte, hay que luchar contra las mafias en origen y contra las de nuestro territorio nacional ya que son víctimas de ello” explica.

La posición de VOX en cuanto a ofrecer asilo político a los afganos, Buxade afirma: “Yo mismo en redes sociales puse nuestra posición que es la inmediata repatriación de nuestro personal diplomático civil o militar, así como funcionarios o contratados con independencia de su nacionalidad. Con todos esos afganos que nos han ayudado y han prestado servicio a nuestro país durante 20 años tenemos deber jurídico de repatriarlos a España inmediatamente. Sin embargo, entendemos que todos aquellos afganos que quieren salir del país y que saben que tienen condición de ser refugiados deben de ser acogidos por las decenas de países que rodean Afganistán, en primer lugar, por su propio interés de mantener el arraigo a su cultura musulmana”.

Buxadé que destaca que hay que ser cauto con quienes acogemos asegura que “hay que apartarse del buenismo, de hecho, hoy en Francia salía una noticia de que se habían colado cinco afganos entre los refugiados con una orden de persecución por trabajar para los talibanes. Los talibanes han liberado las prisiones de Afganistán donde había de presos comunes hasta terroristas, nos sucedió el error con la crisis migratoria de Siria y no nos tiene que suceder ahora, lo que tiene ser es que seamos muy severos con el control de entrada y no conceder asilo político a nadie que pueda suponer una amenaza para el orden público, confiamos en la policía pero no tienen los medios personales, jurídicos ni materiales”.