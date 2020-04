Bieito Rubido, en TRECE: “La oposición no debe dar más cheques en blanco a Sánchez”

Bieito Rubido, director del diario 'ABC', ha valorado en 'El Cascabel' la posibilidad de que el Partido Popular no apoye una nueva prórroga del estado de alarma: “Pablo Casado no debe darle un nuevo cheque en blanco a Sánchez. De verdad que este plan es una falta de conocimiento de la realidad social de España. El Partido Popular y la oposición no debería darle ya más plazos a Sánchez.”

�� @bieitorubido, director @abc_es, en #ElCascabel30Apic.twitter.com/QQCW4ChEDz — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 30, 2020

A su vez, el director del diario ha señalado que "hay que volver a la normalidad, no a la ‘nueva normalidad’ del señor Sánchez aunque haya normas y pautas de comportamiento. El Gobierno está demostrando que no tenía un plan y ya se lo advertimos en el mes de marzo. Al menos, ya que no tenían plan para la pandemia, que lo tengan para salir de la crisis, pero ya hemos visto que no en la rueda de prensa del ministro Illa que estaba tan confundido que le tuvieron que corregir en directo".

Por otra parte, Bieito Rubido también ha explicado que "el Gobierno no se tomó en serio la gravedad de la pandemia cuando la OMS dio la alerta mundial el 30 de enero. La manifestación del 8M quedará grabada en la otra memoria histórica de los españoles, esa pancarta de que el machismo mataba más que el coronavirus”.

En cuanto al plan de desescalada, ha explicado que: “Marcar en las terrazas el 30% del aforo hace inviable los negocios, y la respuesta de la ministra es de una chulería tremenda. Ya pasó cuando dijo que el diésel tenía los días contados y desplomó la industria del automóvil”.

"Sánchez no quiere ningún pacto, pero no quiere ser el único culpable de los recortes que pedirá Europa"

Con respecto a los pactos para afrontar la grave situación, el director del periódico cree que: “Dada su personalidad, Sánchez no quiere ningún pacto ni nada, pero sabe que en la letra pequeña del famoso acuerdo de la Unión Europea para recibir los fondos destinados a la recuperación económica, está recortar pensiones, salarios públicos y marcar condiciones al Estado para dar el rescate”.

Finalmente y en esa línea, ha sentenciado que “lo que quiere Sánchez es que le firmen todos el acuerdo para que él no sea el único culpable del desastre de gestión que han llevado a cabo él y su amigo Iglesias. La economía mundial se va a levantar con mucha fuerza en poco tiempo, pero en España no porque no tenemos a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Al final, como siempre, volverá a haber elecciones y habrá que reordenar lo que nos dejan hecho un desastre esta gente de Sánchez”.