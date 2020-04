Bieito Rubido en TRECE: "Estamos probablemente ante el Gobierno más incompetente que ha habido en democracia"

El director del diario ABC, Bieito Rubido, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la gestión de la crisis del coronavirus del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Me hubiera gustado que el Gobierno de mi país fuese un magnífico gobierno. No me parece nada interesante que nos gobiernen mal ni me interesa que el presidente del Gobierno sea incompetente, o que quien está en el puente de mando al frente del país se equivoco. Todo lo contrario. Me gustaría que gestionase bien la crisis, que la economía que el país progresase y que los ciudadanos viviésemos bien".

Bieito Rubido ha sido crítico con el trabajo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: "Estamos probablemente ante el Gobierno más incompetente que se recuerda de la democracia. Por la escasa formación y trayectoria profesional de las dos cabezas tractoras, el señor Sánchez e Iglesias. Gobernar es hacerse responsable y hacer frente a situaciones complicadas. Estaban instalados como siempre en la ideología y en la acción sectaria orientada a los intereses ideológicos que representa el conglomerado socialcomunista. Hay que recordar que la alarma del coronavirus a nivel global la dio la OMS el 30 de enero, y estos señores esperaron a que pasara el 8 de marzo donde no sé qué creían que iban a resolverle a la vida de las mujeres, y estamos ante lo que estamos".

¿Por qué se pone ahora el foco sobre los bulos?

Sobre uno de los temás más polémicos de las últimas semanas, los bulos, el director de ABC ha explicado que, en efecto, "muchos mensajes, vídeos y audios que se pasan los ciudadanos son auténticas barbaridades". Sin embargo, cree que la causa por la que ahora se encuentran en el punto de vista es que "la izquierda estaba acostumbrada a que eso lo hacían solo ellos, y de repente ha despertado la otra mitad”.

Finalmente, el periodista ha señalado que "al principio de la crisis todos pedimos lealtad, responsabilidad y empujar juntos, pero el Gobierno va de error en error. No se recuerda en la historia reciente de España una situación con censura en los medios de comunicación”. “O se alcanza un buen acuerdo para la reconstrucción económica del país, o vamos pasar unos años malos. Sánchez pretende que el resto de partidos tapen sus errores y su fracaso. Europa dirá que hay dinero pero bajo unas condiciones”.