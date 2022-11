El aviso de Marc Vidal sobre la letra pequeña de las cuentas del Gobierno: "Cuidado con tantos impuestos"

El economista Marc Vidal y el exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo alertan en 'El Cascabel' de las consecuencias de la subida de impuestos aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados.

"Al Estado le sobra el dinero porque los impuestos vínculados a la inflación ha sido tan altos, más de lo previsto y eso quiere decir que en vez de repartir o deflactar, no lo están haciendo", ha explicado Marc Vidal, antes de añadir que "si no conseguimos los ingresos estructurales no van a llegar a las cifras vamos a tener deuda, déficit".

La advertencia del economista va más allá: "no han hecho para nada para reducir la deuda acumulada". Además de esta crítica al Gobierno de coalición, Marc Vidal lanza un aviso: "cuidado con tantos impuestos porque podemos encontrarnos con que la economía productiva sea incapaz con seguir generando lo que venía haciendo hasta ahora".

Asimismo, el exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo lamenta que el impuesto de las grandes fortunas aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados "también está cuestionado por la UE porque no existe en ninguno de los países socios".

Ruiz-Jarabo denuncia que "los tres impuestos son un ejemplo de lo que no debe ser la fiscalidad" y que "España en fiscalidad no se comporta de una forma moderna".