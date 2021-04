La asociación que convocó el acto suspendido con Leopoldo López en la UCM: "Un profesor decía que era de Vox"

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) canceló esta semana el acto 'Venezuela: ¿Democracia o Dictadura?', de Leopoldo López, organizado por la Asociación Universitaria Libertad Sin Ira, que estaba previsto que se celebrara el pasado lunes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología a las 11.30 horas al no poder "controlar la seguridad" de todos los participantes y asistentes al mismo debido a la "crispación política" provocada por las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid el 4 de mayo.

Así lo señaló en un comunicado la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, María Esther del Campo, "en el ejercicio de su responsabilidad institucional". "La extrema movilización en las redes sociales, así como la crispación política que se está produciendo, al calor de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que se celebrarán el próximo 4 de mayo, hace imposible controlar la seguridad de todos los participantes y asistentes a dicho acto", ha sostenido.

Además, la decana argumentó que, de igual manera, "no se ha recibido con la necesaria antelación desde la organización del evento, un protocolo adecuado a las medidas sanitarias, absolutamente necesario para garantizar la realización de actos masivos en este contexto de pandemia y restricciones sociales".

La organización convocante lamentó que el decanato de la Facultad de Políticas haya cancelado el evento y que la decisión se les haya trasladado a las 20.00 horas, al tiempo que ha criticado el primer argumento de María Esther del Campo cuando "no han sido capaces de encontrar un solo mensaje amenazante o con intención de boicotear el acto" y que, "cuando se ha pedido que muestren los mensajes referidos, no se les han facilitado".

En este sentido, el presidente de la Asociación, Ignacio Dancausa, ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar más detalles de la cancelación: "Como aparecía en el comunicado argumentaban tres razones distintas. Una de ellas tenía que ver con el protocolo COVID, que ya estaba pactado con la facultad y corría de su cuenta. Después estaba el asunto de las amenazas en redes sociales, nosotros no hemos sido capaces de encontrar esas amenazas y el tercero era la crispación política a raíz de las elecciones. Nosotros tampoco entendíamos muy bien qué tenía que ver una charla sobre la política de otro país con unas elecciones autonómicas.

También ha explicado que toda la culpa no puede recaer solo en la decana de la facultad: "Dicho esto, nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con la decana y pensamos que no se debería personificar toda la culpa en ella. Entendemos que se cometió un error, pero también pensamos que recibir presiones. Había un profesor que dijo que esto era un acto de campaña de Vox y después celebro la cancelación del acto fascista. Al final el objetivo de nuestra asociación es colaborar con ella y con la facultad".

Ahora se encuentran a la espera de una nueva fecha: "Nosotros quedamos a la espera de una nueva. El objetivo es hacerlo en la Facultad de Políticas. El equipo de Begoña Villacís se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecer cualquier tipo de espacio del Ayuntamiento. También la Universidad Católica de Segovia y otros sitios nos han contactado, pero entendemos que esto es algo para nuestra facultad y para mejorar nuestra imagen. También entendemos que Leopoldo López es una persona bastante ocupada y esperemos poder cuadrar fechas con él".

Por último, sobre el clima político de la facultad, conocido por muchos por ser un punto de partida de la formación Unidas Podemos, Dancausa ha explicado que una de las principales metas de su formación es ir acabando con esos tópicos desde la política y no desde la ideología: "Entendemos que por determinados episodios nuestra facultad da esa imagen de cara al público. Precisamente por eso nosotros tenemos la Asociación. Los objetivos principales son aprender con todas las actividades que realicemos y también mejorar la imagen de cara al público. Esto lo queremos hacer de una forma política, que no ideológica, fomentando la pluralidad, el debate, para que no ocurran ese tipo de cosas. Queremos destacar su docencia porque también tiene profesores maravillosos de todas las ideologías que no están en todo esto. También está la parte académica y queremos que la facultad pueda crear una red de contactos para que cuando las empresas necesiten captar jóvenes politólogos no se vayan a otras universidades".