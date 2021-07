Arián, hispanocubano detenido por manifestarse: "Un régimen que responde con golpes y cárcel es una dictadura"

Arián González, hispanocubano residente en España, fue detenido en Cuba por protestar pacíficamente ante la complicada situación que atraviesa el país. Después de haber pasado 10 días en prisión, durante los cuales asegura que sufrió torturas psicológicas, ha acudido a 'El Cascabel' de TRECE para contar de primera mano todo lo sucedido.

"Estoy en libertad provisional, lo que viene a ser arresto domiciliario en Cuba, a la espera del juicio. Estuve 8 días en los calabozos de mi pueblo, y dos días en prisión provisional. Luego se modificó la medida por parte de la fiscalía provincial. En el vídeo se prueba que mi manifestación es pacífica, ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. No se puede reprimir a la juventud cubana con golpes y cárcel todo el rato, esto lo han hecho con miles de personas en Cuba y cientos de desaparecidos".

"No se puede reprimir a la juventud cubana con golpes y cárcel todo el rato"

Su testimonio es claro y directo: "En estos 10 días de prisión, realicé huelga de hambre y sed reivindicando mis derechos y para no ser desterrado de mi país Cuba. Tengo doble nacionalidad, toda mi familia vive en Cuba, sería doloroso no volver a verlos. Cuando un régimen responde con golpes y cárcel a los jóvenes que piensan diferente, se convierte en una dictadura represiva contra su pueblo".

?? "Sufrí torturas psicológicas. En el calabozo me revisaron y vieron que tenía nacionalidad española, creo que eso me salvó de una golpiza. Es una falta de garantías procesales, no tenían sentido las acusaciones".



?? Arián González, hispanocubano, en #ElCascabel27Jpic.twitter.com/OzTok2gO6T — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) July 27, 2021





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Arián confiesa que sufrió "torturas psicológicas" y que "en el calabozo me revisaron y vieron que tenía nacionalidad española, creo que eso me salvó de una golpiza. Me hicieron mucha presión psicológica con sus preguntas, es una falta de garantías procesales, no tenían sentido las acusaciones, finalmente fue desacato, es un delito que viene a ser un saco en el que cabe todo en el código penal cubano para acusarme de unos hechos que no son delito en un país democrático".

"Cuba padece una profunda crisis humanitaria de escasez de alimentos y medicamentos de extrema gravedad"

El hispanocubano, residente en España, denuncia que "Cuba padece una profunda crisis humanitaria de escasez de alimentos y medicamentos, es una falta de recursos básicos, de extrema gravedad. La sociedad cubana ha decidido decir basta y lo ha puesto por encima del miedo que existe a la represión. Ha habido varios muertos aunque oficialmente solo se ha informado de uno. La falta de transparencia es absoluta en el país".

?? "Quiero pedir que el Gobierno de España se implique más en la situación de Cuba, que tome una postura más crítica contra el gobierno cubano y defienda a sus ciudadanos españoles que viven aquí".



?? Arián González, hispanocubano detenido en Cuba, en #ElCascabel27Jpic.twitter.com/qlabnjDQkl — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) July 27, 2021





Arián ha recordado que "la gente consigue lo que puede, sobrevive en el día a día, no hay supermercados como en España. Se compra en la calle lo que aparece y lo que se puede. Es una lucha día a día por la supervivencia. Quiero pedir que el Gobierno de España se implique más en la situación de Cuba, que tome una postura más crítica contra el gobierno cubano y defienda a sus ciudadanos españoles que son cientos de miles y miles de cubanos que viven en España".