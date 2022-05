Andrés Pastrana, expresidente de Colombia: "Rodríguez Zapatero es íntimo amigo del narcodictador Maduro"

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia entre los años 1998 y 2002, ha pasado por el plató de 'El Cascabel' de TRECE para analizar la actualidad política. En su intervención, ha señalado que "Nicolás Maduro es un narcodictador y su íntimo amigo es Rodríguez Zapatero que ha venido a Colombia a decir que 'el pueblo colombiano puede estar tranquilo de que el software de Indra garantizará las elecciones'. ¿A nombre de quién fue Zapatero a Colombia a decir que Indra iba a garantizar el buen funcionamiento de las elecciones, ¿fue en nombre de Indra o de Maduro para a apoyar a Petro?".

Tal y como ha apuntado el expresidente Pastrana en la entrevista, "Petro está vinculado a los sectores más oscuros de Colombia, y añade que "a mí me robó el narcotráfico las elecciones de 1994, es muy triste decir que el narcotráfico se compra la presidencia. "Petro propone una política de sometimiento a los narcos, ¿qué le están ofreciendo los narcos? Defiende un perdón a ellos".

"Petro fue uno de los sicarios de Pablo Escobar", asegura Andrés Pastrana, que manifiesta que se trata de "un candidato totalmente populista". "En las elecciones parlamentarias en una semana aparecieron más de 1 millón y medio de votos. Podemos ver que el 85% de esos votos que aparecieron fueron para Petro. Si cae Colombia, que ahora es la corona de Hispanoamérica, cae Brasil".

"España le debe mucho al Rey Juan Carlos I, se la jugó por la paz de la guerrilla. En 4 años de presidencia sufrí 97 atentados por Pablo Escobar que me tenía amenazado desde el año 1982. Escobar me visitó cuando me tenía secuestrado en 1988".