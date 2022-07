Un amigo del agricultor que se enfrentó al incendio de Zamora, en TRECE: "Con su valentía intentó..."

La imagen de un hombre huyendo del fuego con su ropa prendida tras verse cercado por las llamas cuando hacía un cortafuegos con un tractor con pala excavadora a las afueras de Tábara se ha convertido en un icono de la peligrosidad del incendio forestal de Losacio (Zamora). Este hombre es Ángel Martín. Cuando desalojaron su pueblo no dudó en quedarse para ayudar con su maquinaria de obra. Se encontraba haciendo una zanja como cortafuegos cuando el viento hizo que las llamas lo alcanzaran rápidamente. Salió corriendo entre las llamas provocándole graves quemaduras.

Ricardo Ballesteros, amigo de Ángel, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para explicar cómo sucedió: “Es una persona valiente y ha intentado defender las casas del pueblo, ya que gente del ejército de la UME, que estaba a 500 metros, no tuvo el valor de hacerlo y él, con su valentía, intentó hacerlo. Tuvo mala suerte y vino una bola de fuego y salió corriendo. Cometió un error”.

¿Por qué decidió Ángel tomar esta decisión?: “El fuego iba vorazmente hacia las casas y pensó en cortarlo de alguna manera, y le pasó lo que le pasó”. Ricardo denuncia que Ángel tuvo que actuar ante la inactividad de los efectivos presentes: “No nos han ayudado en prácticamente nada. Si no es por los agricultores, ganaderos y gente de los pueblos que han venido a ayudarnos… se nos quema todo. Han estado para hacerse la foto, pero no nos están ayudando” y añade que Ángel “ha arriesgado su vida para intentar salvar las casas y esta gente que estaba a 500 metros no ha tenido la delicadeza de ayudarle al verle que estaba allí”.

Para terminar, Ricardo hace un llamamiento: “No podemos salir a pastar y tenemos que darles lo que tenemos almacenado en los graneros. Necesitamos ayuda porque se han quemado cosechas… los animales tienen que comer desde ya, no podemos esperar más días”. Además, solicita que se tomen soluciones previas: “Hay tanto monte que, al cada vez haber menos ganado en los pueblos, no hay animales que lo limpien y es normal porque la maleza crece. Estamos luchando para que se limpien los montes, pero hay muchas restricciones”.

Posteriormente, Francisco Castañares, presidente de la Asociación extremeña de empresas forestales, ha explicado por qué los efectivos no estaban actuando: “Este incendio de Zamora está fuera de capacidad de extinción y la obligación es retirar los medios porque puede haber atrapamientos y muertes”, que es precisamente lo que le ocurrió a Ángel Martín. También explica que “hay gobiernos que por aquello de la apariencia tienen a los aviones volando y a la gente en las inmediaciones del incendio, pero es puro teatro”.

