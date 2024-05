Alejandro Fernández niega que el PP catalán haya cambiado su postura sobre la inmigración

"El PP no ha cambiado su postura sobre la inmigración. No voy a valorar las posiciones de Vox. Cuando alguien viene con trabajo y con voluntar de cumplir las normas, bienvenido sea. Pero cuando cometen delitos, no es bienvenido. La posición del Partido Popular siempre ha sido la misma". Esta ha sido la tajante respuesta del candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández, en 'El Cascabel' de TRECE tras las palabras de Alberto Núñez Feijóo este martes sobre la migración en la comunidad autónoma.

En concreto, el presidente del PP nacional aseguró que “le pido el voto a todos aquellos que se dan cuenta de que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”, antes de añadir que “le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no pudiendo entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos" Unas declaraciones durante un mitin en campaña electoral que algunos tomaron como un acercamiento a Vox.

En la entrevista con Antonio Jiménez, Alejandro Fernández también se ha referido al optimismo que insuflan la mayoría de sondeos en las filas de los populares catalanes. "Todas las encuestas señalan que vamos a ser la fuerza política que más crezca en porcentaje y escaños. Hemos vivido una travesía en el desierto, por eso poder tener una posibilidad de ser influyentes y tener presencia sólida, en pleno proceso de recuperación, es muy bueno para nosotros", ha dicho Fernández en TRECE.

Sobre la curiosa dualidad por la que es muy valorado en los debate pero poco votado en las citas con las urnas, el candidato del PP catalán ha ironizado con que "cuando tienes una trayectoria política detrás, con noches electorales muy buenas, esta vez la sensación es que vamos a crecer mucho. Prefiero ganar las elecciones a los debates, pero si tenemos las dos cosas, fenomenal".